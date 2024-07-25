Новости дня Делового Монреаля за 25 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и в Квебеке

🔸 Три торнадо обрушились на разные районы Квебека к югу от Монреаля, в Лаврентийских горах и в регионе Капитал-Национале.

🔸 Университет Макгилла отказался от апелляции против пропалестинских протестующих.

🔸 В Оттаве найден кот, пропавший в Монреале восемь лет назад: Инди, которой сейчас 11 лет, вернулась к своей семье в Монреале после того, как на прошлой неделе её нашёл прохожий. Остальное сделали Оттавское общество защиты животных и микрочип.

🔸 Трое жителей Квебека: Энтони Бушар из Квебека, Брент Лакатос из Дорваля и Гийом Уэлле из Викториивилля входят в число 20 спортсменов, которые будут представлять Канаду на Паралимпийских играх в Париже, сообщило Управление легкой атлетики Канады.

🔸 Кражи велосипедов остаются настоящим бедствием в Квебеке. Мобильное приложение Garage 529 позволит резко сократить количество краж велосипедов.

🔸 Агротуристическая ферма в Cap-Santé, в Квебеке, сильно пострадала от торнадо.

🔸 Половина всех зданий на историческом курорте Джаспер в Скалистых горах были уничтожены лесным пожаром.

🔸 35-летний мужчина был арестован на краденном автомобиле после кратковременной погони патрульных полицейскими Департамента Шербрука (SPS).

🔸 На кону следующих джекпотов Lotto Max и Lotto 6/49 разыграется более 115 миллионов долларов, за последний год в этих двух лотерейных играх в Квебеке выпало несколько победителей.

🔸 Bombardier уверен, что достигнет поставленной цели по поставке от 150 до 155 самолетов в 2024 году.

В Канаде

🔸 Шестикратный медалист, спринтер Андре Де Грасс и чемпионка по тяжелой атлетике Мод Шаррон будут нести канадский флаг во время парада по Сене в пятницу, сообщил Канадский олимпийский комитет.

🔸 Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) сообщило, что 24 июля 2024 года перехватило два российских Ту-95 и два китайских H-6 в идентификационной зоне ПВО Аляски.

🔸 Банк Канады предупреждает о возможных трудностях в достижении цели правительства по снижению доли временных жителей в населении с 6,2% до 5% к 2027 году.

🔸 Loblaw и материнская компания George Weston согласились выплатить $500 млн для урегулирования коллективного иска относительно участия в ценовом сговоре на хлеб.

🔸 Опрос: большинство канадцев считают, что Оттава тратит слишком много и перегружает налогами (особенно квебекцев)

🔸 Канадские ученые разработали новый способ извлечения и разделения металлов из использованных щелочных батареек для эффективного вторичного использования важных материалов.

🔸 Предполагаемый шпионский скандал: сборная Канады попала в неловкую ситуацию на Олимпиаде в Париже: Канадский олимпийский комитет принёс свои извинения за использование дрона, следившего за тренировкой женской футбольной сборной Новой Зеландии.

🔸 В провинции Онтарио шестилетний мальчик поймал рекордного полуметрового малоротого окуня.

В России

🔸 Расследование дела «королевы марафонов» Блиновской завершено. Её обвиняют в преступлениях по трем статьям УК.

🔸 Суд арестовал уже бывшего директора компании Минобороны Белкова.

🔸 Россиянина обязали вернуть на родину детей, получивших политическое убежище в Финляндии.

🔸 Хинштейн анонсировал замедление YouTube и назвал это вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

🔸 Клещи покусали более 700 петербуржцев за неделю. Три человека заразились энцефалитом.

🔸 Лавров пообещал прислать главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой.

🔸 Высоцкий и Шукшин – две даты одного дня: именно 25 июля родился Василий Шукшин и отошел ко Господу Владимир Высоцкий.

В мире

🔸 Камала Харрис официально заявила о вступлении в предвыборную гонку за пост президента США.

🔸 Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября.

🔸 Финляндия прирастает иммигрантами: население страны увеличилось на 12 тысяч человек с начала года.

🔸 Большинство граждан Молдавии выступили против вступления в НАТО. Еще 53% граждан выступили против объединения с Румынией.

🔸 Митрополита Илариона временно отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией.

🔸 На Филиппинах погибли 14 человек в результате наводнений, вызванных тайфуном “Карина”.

🔸 Семь крупнейших IT-компаний США за сутки потеряли $770 млрд капитализации.

🔸 Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах. Корпорация выплатит штраф в размере $243,6 млн — Reuters.