Государственная жилищная стратегия направлена на увеличение предложения, а не на снижение цен.

В интервью Bloomberg министр жилищного строительства Канады Шон Фрейзер рассказал об усилиях правительства по стимулированию жилищного строительства, подчеркнув, что основной целью является повышение доступности жилья с течением времени, а не снижение цен на жилье.

“Моей целью не является снижение цен на жилье”, – заявил Фрейзер. “Моя цель – увеличить предложение жилья по ценам, которые люди могут себе позволить”. Он признал, что меры по увеличению предложения жилья могут оказать понижательное давление на цены на определенных рынках. Однако он подчеркнул, что на цены на жилье влияют многочисленные факторы, многие из которых находятся вне контроля правительства.

Администрация премьер-министра Джастина Трюдо пытается решить сложную задачу повышения доступности жилья при сохранении стоимости жилья для нынешних владельцев.

Агентство Bloomberg отметило важность этого баланса, особенно для семей с большими ипотечными кредитами в таких дорогих городах, как Торонто. И Фрейзер, и Трюдо пояснили, что целью не является снижение цен на жилье, что вызвало вопросы о том, как можно улучшить доступность жилья в рамках текущей стратегии.

По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), за последнее десятилетие базовая цена на дома в Канаде выросла на 77%, а цены на квартиры – на 90%.

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