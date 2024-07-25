Высоцкий и Шукшин – две даты одного дня













Именно в этот день родился Василий Шукшин и отошел ко Господу Владимир Высоцкий… А ведь день знаковый. Для всех нас знаковый. Именно в этот день родился Василий Шукшин и отошел ко Господу Владимир Высоцкий… Два титана, два столпа искусства. Два человека, которые были Личностями, что в их время было очень непросто. Оба – настоящие, открытые, народные, лишенные пафоса и звездности. Оба – родные, простые, настоящие! Оба были правдорубами, ненавидимыми властьимущими. Но любимыми народом…

Василий Макарович – человек деревни, где в простых людях проявляются самые лучшие человеческие качества – добро и сострадание. Владимир Семенович – человек, с которым мы, разбередив душу, покоряли горные вершины, проверяли истинность дружбы, покоряли морские глубины и всегда оставались самими собой.

Помните «Калину Красную?» Там была одна до боли пронзительная сцена, в которой Егор Прокудин повидался с матерью инкогнито… А вслед за этим, помните, что он сделал? Он побежал к церкви, полуразрушенной, старенькой, но помностью соответствующей внешне его изломанной душе, и заорал: «Господи, прости меня, если можешь!» А песня Высоцкого «Я не люблю». Одна из моих любимых в его творчестве. «Вот только жаль распятого Христа»… И в этих словах – многое. Все… И еще: «Мне есть, что спеть перед Всевышним… Мне есть, чем оправдаться перед Ним»…

Три года назад я, приехав в Москву, очень хотела посетить три знаковых для меня места: Сретенский монастырь, а также Новодевичье и Ваганьковское кладбища. Первые два места – получилось. В Сретенку мы попали на Медовый Спас и были там угощены вкуснейшим медом. По Новодевичьему мы ходили, разговаривая с Олей Шукшиной, младшей дочкой Василия Макаровича. Ходили, вспоминали многих известных личностей, которые обрели свое последнее пристанище на этом кладбище… А вот на Ваганьково я не успела попасть… Но это для меня осталось целью, и значит, в Москву я еще приеду.

Вспомнилась мне эта поездка сегодня… В этот, такой серый, промозглый день… День, связанный с памятью о двух гениях, друживших, работавших на износ, и оставивших яркий след в кинематографе и литературе. Высоцкий посвятил Шукшину песню. И в ней есть такие слова: «Смерть самых лучших намечает – И дергает по одному…» Увы… Светлая память двум Личностям! И земной поклон за все то, что они успели сделать…

Чтоб мы не унижались за гроши, Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски, Ушел из жизни хулиган Шукшин, Ушел из жизни хулиган Высоцкий.

Мы живы, а они ушли Туда, Взяв на себя все боли наши, раны. Горит на небе новая звезда – Ее зажгли, конечно, хулиганы.

(Валентин Гафт)

Песня грустная для души, С нею был он судьбою повенчан. Берёзки в губы целовал Шукшин, Как самых нежных и любимых женщин……

Василию Макаровичу сегодня – 95! Спасибо, что были… Проходя мимо калины, каждый из нас вспоминает Вас… Светлая Вам память!

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