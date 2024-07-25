Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября

Они должны состояться на телеканале ABC. При этом сам Трамп критиковал данный телеканал, называя его посмешищем, и выступал за то, чтобы дебаты проводились на симпатизирующем ему телеканале Fox News.
Однако во время телефонной конференции с журналистами во вторник днем Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будут ли они проходить на канале ABC, и добавил, что на самом деле он был бы готов провести не одни дебаты.
Трамп назвал дебаты обязанностью претендентов на пост главы государства и отметил, что готов участвовать в них более чем один раз.
До этого Трамп сказал о том, что с нетерпением ждет возможности провести телевизионные дебаты с Харрис.
Опрос агентства Reuters и компании Ipsos выявил, что Харрис опережает Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из президентской гонки.
Предыдущие дебаты Дональд Трамп выиграл у действующего главы США Джо Байдена, спустя некоторое время Байден был вынужден выйти из президентской гонки.
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