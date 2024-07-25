Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября

Дебаты кандидата в президенты США Дональда Трампа и нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая намерена участвовать в предвыборной гонке от Демократической партии вместо недавно покинувшего ее действующего главы государства Джо Байдена, пройдут 10 сентября.

Они должны состояться на телеканале ABC. При этом сам Трамп критиковал данный телеканал, называя его посмешищем, и выступал за то, чтобы дебаты проводились на симпатизирующем ему телеканале Fox News.

Однако во время телефонной конференции с журналистами во вторник днем ​​Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будут ли они проходить на канале ABC, и добавил, что на самом деле он был бы готов провести не одни дебаты.

Трамп назвал дебаты обязанностью претендентов на пост главы государства и отметил, что готов участвовать в них более чем один раз.

До этого Трамп сказал о том, что с нетерпением ждет возможности провести телевизионные дебаты с Харрис.

Опрос агентства Reuters и компании Ipsos выявил, что Харрис опережает Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из президентской гонки.

Предыдущие дебаты Дональд Трамп выиграл у действующего главы США Джо Байдена, спустя некоторое время Байден был вынужден выйти из президентской гонки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.