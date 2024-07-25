Опрос показал, что канадцы согласны с демонтажем антиизраильских палаточных городков

Около 70% респондентов заявили, что власти были правы, поручив полиции и частным охранникам демонтировать палаточные городки в университете Макгилла и на площади Виктория. Согласно новому национальному опросу, большинство канадцев поддерживают действия полиции по ликвидации незаконных антиизраильских лагерей.

Опрос, проведенный компанией Leger для Ассоциации канадских исследований, показал, что около 70% опрошенных канадцев согласились с тем, что власти были правы, приказав полиции и частным охранникам демонтировать два палаточных городка в Монреале, один из которых находится в Университете Макгилла, а другой – на площади Виктория в центре города.

Полиция в защитном снаряжении прибыла на место перед рассветом утром 5 июля, чтобы демонтировать лагерь на площади Виктория, через два дня после того, как министр общественной безопасности Квебека публично обвинил город в том, что он слишком пассивен по отношению к антиизраильским протестующим.

Через пять дней после того, как была расчищена площадь Виктории, полиция и агенты частной охранной фирмы с помощью экскаваторов и фронтальных погрузчиков демонтировали около 100 палаток и брезента в лагере Макгилла, положив конец более чем двухмесячным судебным тяжбам, встречным протестам, обвинениям в антисемитизме и растущим опасениям по поводу угроз безопасности. Суды Квебека дважды отказывались выносить судебный запрет в отношении лагерей. В какой-то момент в Интернете были опубликованы листовки, рекламирующие “летнюю революционную программу”, на которых были изображены одетые в куфии палестинские боевики, размахивающие автоматами.

Лагерь на площади Виктория в центре Монреаля был организован членами организации Divest for Palestine Collective в попытке оказать давление на управляющего пенсионным фондом Квебека, чтобы тот разорвал связи с израильскими учреждениями, которые обвиняются в причастности к войне между Израилем и ХАМАСОМ.

Антиизраильский лагерь, который начался в Университете Макгилла в конце апреля, стал первым кампусным лагерем, возникшим в Канаде после аналогичных акций протеста в Соединенных Штатах. За Макгиллом быстро последовали более десятка других университетов, включая Университет Британской Колумбии, Университет Торонто и Университет Альберты.

Протестующие потребовали от университетов разорвать связи с Израилем, расторгнуть все соглашения с израильскими университетами и отказаться от компаний, поставляющих оружие в Израиль или получающих прибыль от смертоносной войны с ХАМАСОМ. Но, как показал более ранний опрос, проведенный компанией Leger, протестующих поддержали всего 19% канадцев.

Джек Джедваб, президент Ассоциации канадских исследований, сказал, что Макгилл и Виктория-Плейс являются надежными источниками общественного мнения о других антиизраильских лагерях. В целом, опрос показал, что большинство канадцев — 69% — согласились с их отстранением.

Среди студентов, высказавших свое мнение по этому вопросу, вдвое больше высказалось за демонтаж палаточных городков: 40% согласились с тем, что полиция поступила правильно, снеся палаточные городки, по сравнению с 18%, которые с этим не согласились. “Значительные” 42% студентов, участвовавших в опросе, заявили, что они не знают или предпочли не отвечать, сообщил Джедваб в электронном письме, “что потенциально указывает на высокую степень стигматизации, связанную с позицией по обе стороны от этого”.

Но степень неприятия палаточных городков, когда только 13% опрошенных канадцев всех возрастов не одобряют их демонтаж, говорит о том, что протестующие все чаще воспринимаются как разрушительные не только для студенческой жизни, но и для общества в целом, сказал Джедваб. “Для многих они уже высказали свою точку зрения, и/или они не собирались достигать своей цели, однако это было понято, что также было непонятно многим канадцам”.

Цели и поручения протестующих “рассматриваются как все более неясные”, – сказал он.

Президент и вице-канцлер McGill Дип Сайни назвал лагерь “сильно укрепленным центром запугивания и насилия”, организованным в основном посторонними лицами, которые использовали тактику, направленную на “угрозы, принуждение и запугивание людей”.

Согласно новому опросу, поддержка демонтажа палаточных городков была самой сильной среди канадцев в возрасте 55 лет и старше: 62 процента сообщили, что они “полностью согласны” с тем, что официальные лица поступили правильно, приказав полиции и частным охранникам демонтировать палатки в Макгилле.

“Во-первых, обращение и сопровождающее его послание, как бы они ни были поняты, не были адресованы пожилым канадцам”, – сказал Джедваб. “Для многих основной проблемой был вопрос доверия, и группа ”55 с лишним” доверяет руководителям университетов в гораздо большей степени, чем организаторам лагеря”.

Однако почти половина (48%) молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет также полностью или в некоторой степени согласились с переносом палаточных городков в Макгилле, в то время как 24% в некоторой степени или категорически не согласились. Двадцать семь процентов представителей этой возрастной группы заявили, что не знают или предпочли бы не отвечать.

Жители Британской Колумбии и Квебека (75%), скорее всего, одобрили бы демонтаж палаточных городков на Макгилл-стрит и площади Виктории.

В период с 12 по 15 июля Леджер опросил 1784 респондента с помощью веб-панели. Допустимая погрешность не может быть связана с маловероятной выборкой в панельном опросе. Вероятностная выборка из 1784 респондентов имела бы допустимую погрешность плюс-минус 2,5% в 19 случаях из 20.

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