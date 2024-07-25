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В Канаде шестилетний мальчик поймал рекордного полуметрового малоротого окуня

Виктория Христова Июл 25, 2024 Канадская рыбалка, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде шестилетний мальчик поймал рекордного полуметрового малоротого окуня отключены 48 Просмотров

В провинции Онтарио шестилетний мальчик поймал рекордного окуня длиной в полметра.

 

Исаак сопровождал своего отца Чака Амио во время рыбалки, когда удалось поймать трехкилограммового окуня.

Ему потребовалось примерно 20 минут, чтобы вытащить улов из воды, наматывая леску.

Размеры пойманной рыбы достигали 56 сантиметров, что почти равно половине роста самого ребенка- рыболова.

Амио подчеркнул, что ловля окуня стала для них важной семейной традицией. Он отметил, что Исааку, его сыну, удалось побить рекорд своего отца.

Они сделали несколько снимков рыбы и отпустили рыбу назад в воду. Некоторое время спустя отец и сын осознали, что их улов мог быть рекордным.

В настоящее время Амио не уверен, что у него достаточно доказательств, чтобы улов Исаака был официально признан Международной ассоциацией рекордов в промысловой рыбной ловле.

Однако мужчина отметил, что они с сыном оба понимают важность своего достижения. “Нам этого достаточно”, — пояснил он.

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