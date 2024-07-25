Подросток, задержанный отделом по расследованию убийств на Западном острове, сбежал из-под стражи

Полиция Монреаля сообщает, что молодой человек, который был арестован в связи с убийством 42-летнего мужчины на Западном острове в феврале прошлого года, сбежал из-под стражи в Онтарио.

Полиция получила разрешение от судьи на временное обнародование фотографий подозреваемого, поскольку он несовершеннолетний, и следователи теперь просят общественность помочь в его поисках.

Согласно пресс-релизу полиции Монреаля, 16-летний Макаил Гас Мохамед сбежал из-под стражи в воскресенье, находясь в исправительном учреждении для несовершеннолетних в Питерсберге, Онтарио. Он был арестован в связи с убийством, совершенным в Доллард-дез-Ормо 6 февраля.

В тот вечер, жертва была застрелена несколькими выстрелами на парковке торгового центра недалеко от угла бульваров де Сурс и Брансуик. Двое подозреваемых скрылись с места происшествия на угнанном автомобиле до прибытия полицейских.

Жертва скончалась на месте происшествия, и его смерть стала пятым убийством в городе за год.

На следующий день был найден автомобиль, на котором скрылся преступник, и следователи по расследованию особо тяжких преступлений собрали улики, которые “в конечном итоге привели к установлению личности 16-летнего Макейла Гаса Мохаммеда как возможного стрелка”, – заявила полиция.

Мохаммед описан как чернокожий мужчина ростом около шести футов одного дюйма и весом около 155 фунтов. В момент побега на нем была светло-серая толстовка и спортивные штаны.

Всех, у кого есть информация о его местонахождении, просят позвонить по номеру 911 или в местный полицейский участок. Люди также могут анонимно связаться с Info-Crime Montreal по телефону 514-393-1133 или через форму сообщения, доступную на сайте infocrimemontreal.ca.

Агентство Info-Crime Montreal может назначить вознаграждение в размере до 3000 долларов за информацию, которая приведет к аресту подозреваемых.

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