Канадский олимпийский комитет принёс извинения за дрон, следивший за тренировкой новозеландцев

Канадский олимпийский комитет выступил с официальным заявлением, в котором принёс свои извинения за использование дрона, следившего за тренировкой женской футбольной сборной Новой Зеландии во время подготовки к соревнованиям на Олимпийских играх в Париже.

22 июля французские правоохранители задержали в Сент-Этьене неаккредитованного члена женской сборной Канады после жалобы сборной Новой Зеландии.

Выяснилось, что этот человек посредством дрона записывал тренировку сборной Новой Зеландии, с которой канадкам предстоит встретиться на групповой стадии Олимпиады.

Сотрудники службы поддержки немедленно сообщили об инциденте в полицию, после чего было принято решение задержать оператора беспилотника. Инцидент был немедленно передан в Отдел неподкупности Международного олимпийского комитета (МОК).

Согласно заявлению Олимпийского комитета Новой Зеландии, они официально связались с Отделом по неподкупности МОК с требованием провести полное расследование этого дела.

«Канадский олимпийский комитет выступает за честную игру, мы шокированы и разочарованы. Мы приносим наши искренние извинения новозеландскому футболу, всем пострадавшим игрокам и Олимпийскому комитету Новой Зеландии», – говорится в официальном заявлении Канадского олимпийского комитета.

Соревнования на Олимпийских играх в Париже стартуют 24 июля 2024 года. При этом официальная церемония открытия пройдёт только 26 июля. Продлится Олимпиада до 11 августа.

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