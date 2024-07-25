Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадский олимпийский комитет принёс извинения за дрон, следивший за тренировкой новозеландцев
drone
Минидрон. Фото из Интернета.

Канадский олимпийский комитет принёс извинения за дрон, следивший за тренировкой новозеландцев

Виктория Христова Июл 25, 2024 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Канадский олимпийский комитет принёс извинения за дрон, следивший за тренировкой новозеландцев отключены 44 Просмотров

Канадский олимпийский комитет выступил с официальным заявлением, в котором принёс свои извинения за использование дрона, следившего за тренировкой женской футбольной сборной Новой Зеландии во время подготовки к соревнованиям на Олимпийских играх в Париже.

 

22 июля французские правоохранители задержали в Сент-Этьене неаккредитованного члена женской сборной Канады после жалобы сборной Новой Зеландии.

Выяснилось, что этот человек посредством дрона записывал тренировку сборной Новой Зеландии, с которой канадкам предстоит встретиться на групповой стадии Олимпиады.

Сотрудники службы поддержки немедленно сообщили об инциденте в полицию, после чего было принято решение задержать оператора беспилотника. Инцидент был немедленно передан в Отдел неподкупности Международного олимпийского комитета (МОК).

Согласно заявлению Олимпийского комитета Новой Зеландии, они официально связались с Отделом по неподкупности МОК с требованием провести полное расследование этого дела.

«Канадский олимпийский комитет выступает за честную игру, мы шокированы и разочарованы. Мы приносим наши искренние извинения новозеландскому футболу, всем пострадавшим игрокам и Олимпийскому комитету Новой Зеландии», – говорится в официальном заявлении Канадского олимпийского комитета.

Соревнования на Олимпийских играх в Париже стартуют 24 июля 2024 года. При этом официальная церемония открытия пройдёт только 26 июля. Продлится Олимпиада до 11 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*