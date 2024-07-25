











С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня! Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательный четверг! Температура воздуха: Утром 20°C, Днём 23°C, Вечером 17°C.

Сегодня, 25 июля, отмечается день памяти советского певца, поэта и актёра, настоящей легенды сцены — Владимира Высоцкого. Владимир Высоцкий родился в 1938 году, а умер в 1980-м. Он автор и исполнитель более 600 песен, в том числе таких широко известных, как “Баллада о борьбе”, “Песня о друге”, “Большой Каретный”, “Кони привередливые”. Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах. Его талант проявился в таких картинах, как “Место встречи изменить нельзя”, “Плохой хороший человек” и многих других. Владимир Высоцкий — лауреат Государственной премии СССР. Но куда больше он был награждён народной любовью. Песни Высоцкого в Советском Союзе переписывали с плёнки на плёнку, передавали послушать из рук в руки. Он простыми словами мог раскрыть и боль, и счастье простых людей.

Поскольку день хороший и солнечный, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!