Экспорт зерна из Канады снизился на 10%

За истекшую неделю текущего сезона из Канады было вывезено 35,0 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, что на 10% меньше, чем в прошлом сезоне.

Эту информацию распространило агентство зерна онлайн, ссылаясь на канадскую зерновую комиссию (cgc).

Объем экспорта мягкой пшеницы составил 17,1 млн т (+7%), твердой пшеницы – 2,9 млн т (-33%), ячменя – 1,8 млн т (-33%), канолы – 5,1 млн т (-26%).

Согласно прогнозам минсельхоза США, экспортный потенциал мягкой и твердой канадской пшеницы в текущем сезоне оценивается в 24 млн т (-6% к прошлому сезону).

В следующем сезоне, начиная с 1 августа, экспорт может увеличиться до 24,5 млн т благодаря ожидаемому росту урожая с 24,0 млн т до 24,5 млн т.

Аналитики связывают снижение объема экспорта зерновых и масличных культур из Канады с неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на урожайность. Особенно значительное падение зафиксировано в экспорте твердой пшеницы и ячменя, что может оказать негативное влияние на экономику страны.

Канада является одним из крупнейших производителей зерна в мире, и любые колебания в объемах экспорта могут повлиять на мировые рынки. Важно следить за динамикой экспорта зерновых культур из этой страны, поскольку это может повлиять не только на цены на зерновые, но и на мировой продовольственный рынок в целом.

Международные эксперты подчеркивают необходимость поиска новых стратегий и методов для увеличения урожайности и качества зерновых культур в Канаде. Это поможет не только увеличить объемы экспорта, но и обеспечить продовольственную безопасность страны и экономическое благополучие сельскохозяйственного сектора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.