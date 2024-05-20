У Владимира Зеленского 20 мая закончился срок полномочий президента Украины

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента — согласно Конституции, их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства.

Согласно позиции Киева, юридические основания для этого следующие: с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Рада продлевает каждые три месяца; закон о его правовом режиме прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Избирательный процесс можно будет возобновить после того, как режим военного положения перестанет действовать, — в Избирательном кодексе (ст. 20) уточняется, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.

В целом в Раде есть согласие, что выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия, — соответствующий меморандум главы фракций подписали в ноябре 2023 года.

О том, что выборов не будет, глава государства вновь заявил в начале марта 2024 года в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Кроме юридических препятствий он привел еще две причины: «уважение к военным», которые находятся на фронте и тоже должны иметь возможность проголосовать, и необходимость создать инфраструктуру для 7 млн украинцев за рубежом.

В начале марта 2024 года украинская социологическая компания SOCIS опубликовала опрос, кого бы украинцы выбрали президентом, если бы голосование все же состоялось. На первом месте бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный — у него 41,4%; у Зеленского — 23,7%; экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко набрал бы 6,4%; Дмитрий Разумков — 5,6%. Во втором туре 67,5% избирателей проголосовали бы за Залужного, 32,5% — за Зеленского.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

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