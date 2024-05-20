Монреальский крест

Крест на горе Монт Рояль… Кто его не видел? Красивый, мощный, высокий… А почему он там стоит? Кто его водрузил и почему – задумывались? Ну, если мои вопросы застали вас врасплох, но вам все же интересно узнать на них ответы, то слушайте!

Дело было так. В 1642 году не было Монреаля как такового. Вместо него была основанная Полем де Мезонневым небольшая колония под названием Виль-Мари. Пришла зима, а вместе с ней, как это неожиданно и бывает в природе – внезапная оттепель. Да не просто пришла, а аккурат накануне Католического Рождества.

Колонии грозило наводнение. Де Мезоннев, набожный французский офицер, упав на колени, молился Пресвятой Деве, чтобы отвела наводнение и избавила колонию от гибели. И пообещал, горячо молясь, что поставит крест на горе, если только Виль-Мари выживет.

Счастливчиком ли был Де Мезоннев, молитва ли его была жаркой, но только Силы Небесные пощадили Виль-Мари. И через две недели после Рождества, 6-го января, в день католического Богоявления, Де Мезоннев и поселенцы Виль-Мари воздвигли деревянный крест на небольшой тогда горе, которая впоследствие станет горой Монт Рояль.

Крест простоял очень долго, если принимать во внимание то, что он был деревянным. Что с ним случилось – ходят две версии: либо он попросту сгнил, либо его снесли индейцы, разгневанные на Де Мезоннева. Но так или иначе – деревянный крест приказал долго жить.

В 1874 году общество Сен Жана Батиста, которое было учреждено для защиты интересов франкоязычного населения Квебека, предложило возвести на месте старого креста новый. Но уже не деревянный, а металлический.

Идея требовала денег. И начался сбор. Причем, огромная сумма была собрана весьма интересным и необычным образом. Пока архитекторы готовили проект, делали чертежи и эскизы, 42 тысячи взрослых и 100 тысяч детей продавали памятные марки с изображением деревянного креста, которые были выпущены по этому случаю. Цена марки была 5 центов. И пока суть да дело – народ собрал 10 тысяч долларов.

Но крест был воздвигнут лишь спустя 50 лет, в сентябре 1924 года, причем на Крестовоздвижение. Неслучайно всё в истории этого креста, все переплетается с основными христианскими праздниками. А в Рождественскую ночь, 25 декабря 1924 года, крест был освещен огнями, которые позволяли его лицезреть с расстояния в 80 км.

У архитекторов была первоначально мысль о том, чтобы внутри креста сделать обзорную башню, но по финансовым причинам эта идея была отвергнута. Лампочки горели, создавая волшебное зрелище! Но вот беда! Они же перегорали, и нужно были их менять.

Компания Джона Флинна взялась за это дело. Оно было опасным, так как нужно было взбираться на крест, держа в одной руке корзину с лампочками, при этом балансируя на стальных балках. Три-четыре раза в год они таким образом заменяли 240 лампочек. Не было установлено никакого интервала между заменами лампочек. Все выглядело просто: люди начинали жаловаться на потухшие лампочки – и они менялись.

В 1992 году лампы накаливания были заменены высокотехнологичной волоконно-оптической системой освещения, которая сократила количество ламп до 30 и увеличила срок службы их до трех лет. Новая система позволяла освещать крест разными цветами, и когда в 2005 году в Ватикане скончался Папа Иоанн Павел II, крест оставался подсвеченным сиреневым цветом вплоть до избрания нового Папы Римского.

Так продолжалось17 лет, пока крест не был спущен с горы на ремонт, в результате которого была обновлена и система освещения.

И немного статистики. Итак, высота креста – 30 метров. А вместе с горой, на которой он стоит – общая высота составляет 250 м. Вес – 26 тонн.

Несмотря на популярность у монреальцев, крест закрыт для публики. Более того, на нем установлены камеры и датчики, которые сразу же дают знать властям о тех отчаянных смельчаках, которые вдруг-таки решат взобраться на конструкцию.

А пролым летом все же состоялось восхождение на наш местный Олимп. В честь 375-летия города было организовано паломническое шествие. Архиепископ Монреальский отец Кристиан Лепан, совершил молебен прямо у подножия креста.

В своем обращении к горожанам отец Кристиан сказал, что этот символ – символ любви к Иисусу Христу и Богоматери и завет жить всем, населяющим наш город нациям, в мире и гармонии.

Одновременно с этим, тогдашний мэр Дэни Кодер повесил у подножия креста флаг Монреаля, который включает в себя шесть символов: крест Георгия Победоносца (символ Небесного Покровителя нашего города), веймутову сосну (символ кореных народов Квебека), лилию Бурбонов (символ французской диаспоры), алую розу Ланкастеров (символ английской диаспоры), чертополох (символ шотландской диаспоры) и трилистник (символ ирландской диаспоры). Кстати, лилия Бурбонов вытеснила канадского бобра, который обитал на флаге вплоть до 1939 года. А сам флаг сделан по эскизу герба нашего города, где присутствуют все вышеупомянутые символы.

Но я к тому, что на флаге Монреаля появилась веймутова сосна – символ кореных народов и первых наций Квебека. Этот жест со стороны властей был сделан в знак признания и гармоничного существования всего населения города.

Вот такая история связана с Крестом на горе Монт Рояль. Огромный, мощный, величественный исполин, взирающий на всех нас с горной вершины…

Так пусть же он, символ любви к Богу и знак мира и гармонии, хранит всех нас и город, которому покровительствует прекрасный святой – Георгий Победоносец!

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