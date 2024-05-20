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Новости В Мире Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета
ztoday.ru

Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета

Виктория Христова Май 20, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета отключены 2 Просмотров

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель лидера страны Эбрахима Раиси и членов его делегации в результате крушения вертолета.

 

Он опубликовал данную информацию на своей странице в соцсети, выразив соболезнования и ссылку на снимки с Раиси.

СМИ ранее сообщили о трагедии, также уточнив, что среди погибших были министр иностранных дел, губернатор провинции, пятничный имам города Тебриз, члены экипажа и сотрудник охраны.

Вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку на границе с Азербайджаном, после чего были обнаружены сгоревшие обломки.

“Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к Нему вернемся”, – написал Мансури, сопроводив сообщение ссылкой на снимки с Раиси.

Как поясняет агентство, такую фразу обычно используют, когда сообщают о чьей-либо кончине.

Наши соболезнования!

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