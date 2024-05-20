Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета

Он опубликовал данную информацию на своей странице в соцсети, выразив соболезнования и ссылку на снимки с Раиси.
СМИ ранее сообщили о трагедии, также уточнив, что среди погибших были министр иностранных дел, губернатор провинции, пятничный имам города Тебриз, члены экипажа и сотрудник охраны.
Вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку на границе с Азербайджаном, после чего были обнаружены сгоревшие обломки.
“Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к Нему вернемся”, – написал Мансури, сопроводив сообщение ссылкой на снимки с Раиси.
Как поясняет агентство, такую фразу обычно используют, когда сообщают о чьей-либо кончине.
Наши соболезнования!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.