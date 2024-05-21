Walmart и Costco отказываются подписывать кодекс поведения в продуктовых магазинах

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил, что “мелким игрокам”, таким как Walmart и Costco, “недопустимо” откладывать подписание кодекса поведения в продуктовых магазинах, разработанного правительством и отраслью, теперь, когда промышленный гигант Loblaw согласился на это.

“Они подпишут контракт”, – сказала Шампань ведущему программы вопросов и ответов CTV Васси Капелосу в интервью, которое вышло в воскресенье. “Я твердо верю, что они это сделают.

После нескольких месяцев переговоров компания Loblaw объявила на этой неделе, что готова подписать кодекс поведения в продуктовых магазинах, а президент и главный исполнительный директор Per Bank заявил канадской прессе, что пересмотренная версия кодекса “справедлива”.

“Мы оказали давление на Loblaw, и вы видите результат”, – сказал Шампань. “Очевидно, я не думаю, что Costco или Walmart могли бы игнорировать волю правительства Канады и канадских потребителей”.

Добровольный кодекс поведения разрабатывается уже более двух лет, но федеральное правительство пообещало ускорить его принятие осенью, чтобы помочь стабилизировать цены на продукты питания.

Хотя не все из пяти крупнейших магазинов Канады подписали соглашение, Loblaw рассчитывает на участие других компаний.

Когда его спросили, участвует ли Шампань в обсуждениях, направленных на то, чтобы заставить других владельцев присоединиться, министр промышленности ответил: “Конечно”.

“На Walmart и Costco оказывается сильное давление, чтобы они сделали то же самое”, – сказала Шампань, указывая на угрозы федерального правительства принять закон, который сделает кодекс поведения обязательным, если владельцы не присоединятся к нему добровольно.

Шампань также обещает “продолжать оказывать давление”, добавляя, что он постоянно встречается с более мелкими розничными торговцами и что “речь идет о справедливости и прозрачности”.

Он ожидает, что Walmart и Costco последуют его примеру.

“Для меня Loblaw был действительно тем, кого нам нужно было убедить, чтобы все остальные присоединились к нам”, – сказал он.

Отвечая на вопрос о задержке, учитывая, что федеральное правительство заявило об ускорении внедрения кодекса поведения более шести месяцев назад, Шампань сказал, что, по его мнению, многие розничные продавцы ждали, что Loblaw возьмет инициативу в свои руки.

“Я бы сказал, что когда у вас есть Loblaw, которая представляет 30% рынка в Канаде, я скажу вам, что мне кажется неприемлемым, чтобы Walmart и Costco не присоединились к кодексу поведения, потому что это то, чего хочет индустрия”, – сказал он. “Дело не только в правительстве, не только в потребителях, но и в том, чего хочет индустрия”.

Пресс-секретарь Walmart в Канаде Сара Кеннеди сообщила Канадской прессе на этой неделе, что компания “только что получила последний проект пересмотренного Кодекса поведения в продуктовых магазинах, который ранее не был нам представлен”.

“Мы рассмотрим его и определим дальнейшие шаги”, – написала она в заявлении, отправленном по электронной почте. “Как мы всегда говорили, мы по-прежнему сосредоточены на наилучших интересах наших клиентов”.

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