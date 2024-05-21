Трюдо презентует “Команду Канады” во время визита в Филадельфию

Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня находится в Филадельфии, совершая свою первую поездку к югу от границы с тех пор, как его правительство запустило в Соединенных Штатах новую рекламную кампанию “Команда Канады”.

Официально он находится в Пенсильвании после того, как принял приглашение выступить на четырехлетнем Североамериканском съезде Международного профсоюза работников сферы обслуживания. Но поездка состоялась через пять месяцев после того, как Трюдо направил своих министров промышленности и международной торговли для обсуждения новой торговой стратегии с лидерами американского бизнеса, профсоюзами, государственными и муниципальными органами власти.

План разработан в преддверии президентских выборов, которые станут ключевыми для обеих стран. Возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом навевает воспоминания о сложных двусторонних отношениях во время его первого президентского срока. Он уже пообещал ввести 10-процентный единый налог на импорт во всех странах, если победит во второй раз.

В январе Трюдо признал, что второе президентство Трампа не входит в список желаний Канады. “В первый раз было нелегко, и если будет второй раз, это тоже будет нелегко”, – сказал он в своей речи в Монреале. В той же речи он отметил, что во время президентства Трампа он провел много времени, встречаясь с губернаторами штатов США, чтобы напомнить им, насколько они зависят от Канады.

Неделю спустя он представил обновленную “Стратегию команды Канады по взаимодействию с Соединенными Штатами”. Это стратегия, аналогичная той, которая применялась во время президентства Трампа, когда Оттава по возможности избегала прямого контакта с Трампом и вместо этого обращалась к компаниям и правительствам штатов, которые были более открыты для дискуссий.

Двусторонние отношения во время президентства Джо Байдена были более дружественными, хотя и не без проблем. Канада и США последовательно внедряют ряд инноваций в области экологически чистых технологий, в том числе укрепляют связи в цепочке поставок электромобилей, включая важнейшие минералы, аккумуляторы для электромобилей и полупроводники. Но изначально Байден намеревался предоставить выгодную налоговую льготу на электромобили только автомобилям американского производства. Канада приложила все усилия, чтобы убедить США расширить ее, включив в нее автомобили североамериканского производства, прежде чем кредит был окончательно оформлен.

Канада является крупнейшим игроком в экономике США, на долю которой приходится почти пятая часть всего американского экспорта. На Мексику приходится около одной шестой, а на Китай – менее одной десятой. Но США являются гораздо более доминирующим рынком для канадского экспорта, на долю которого в 2023 году придется 77% всего канадского экспорта, или почти 600 миллиардов долларов. Китай занимает второе место с 30 миллиардами долларов, или четырьмя процентами от общего объема экспорта.

Только за последние два года Канада инвестировала 30 миллиардов долларов в сектор электромобилей и становится североамериканским центром по производству аккумуляторов для электромобилей. Но многие из этих аккумуляторов предназначены для электромобилей, которые будут комплектоваться и продаваться в США. США также рассматривают Канаду как ключевого поставщика важнейших минералов, необходимых для большинства экологически чистых технологий, включая возобновляемые источники энергии и аккумуляторы.

Любые корректировки налогов на импорт могут иметь разрушительные последствия для этого плана. Трюдо также намерен встретиться с политическими лидерами и бизнесменами во время своего однодневного визита.

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