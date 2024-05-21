На бульваре Сен-Лоран в Монреале продолжается уборка

В воскресенье на ежегодную уборку бульвара Сен-Лоран собрались волонтеры, художники и владельцы бизнеса. Цель состоит в том, чтобы привести бульвар в надлежащий вид к началу летних фестивалей и приему посетителей.

Рабочие соскребли наклейки, стерли граффити и собрали предметы, оставленные на главной улице. Это “весенняя уборка” в стиле Сен-Лорана, и такие жители, как режиссер Анри Пардо, приветствуют ее. “Я живу здесь, это моя улица, поэтому выходить утром и регулярно видеть грязь перед своей дверью – это очень разочаровывает”, – сказал Пардо.

Управляющий бистро Dirty Dogs на Сен-Лоран, недалеко от Пинс-авеню, Оливье Пепен, протирая столы и вынося мусор, сказал, что чистота полезна для бизнеса. “На улицу приходит много туристов, и я просто надеюсь, что, когда они придут, здесь будет чисто и красиво”, – сказал Пепин. Таша Морицио из Ассоциации торговцев на бульваре Сен-Лоран рассказала, что они наняли бригаду уборщиков для того, чтобы привести территорию в надлежащий вид.

“Мы сотрудничаем с программой некоммерческой организации под названием Spectre de Rue, где у нас сейчас около 20 человек на улице, которые реинтегрируются в общество, чтобы немного помочь нашему сообществу”, – сказала она. Марсель Дэвид Джуниор сказал, что это шаг в правильном направлении – от жизни на улицах к получению денег за их уборку.

“Они пришли из того времени, когда принимали наркотики и все такое прочее, а потом бросили”, – сказал он. “Поэтому они хотят вернуться к реальной жизни, найти настоящую работу, жилье. Мы даем им шанс найти работу”. В начале июня Фестиваль настенных росписей привлечет тысячи посетителей.

Художник-урбанист Максили Мартель уже работает над оформлением Главного здания. “Возможно, это способ взглянуть на уличное искусство по-другому, поэтому я нахожу проект довольно крутым”, – сказал Мартель, размазывая краску по тротуарам, чтобы создать красивые цветы там, где был сметен песок.

“Сен-Лоран олицетворяет Монреаль, не так ли? С севера на юг его следует регулярно чистить”, – сказал Пардо.

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