35-летняя женщина находится в критическом состоянии после столкновения с поездом Via Rail

35-летняя женщина находится в критическом состоянии после того, как в понедельник утром в квебекском регионе Монтережи пассажирский поезд Via Rail сбил пикап, которым она управляла.

Полиция провинции Квебек получила звонок в службу 911 около 7:45 утра о транспортном средстве, которое пересекло железнодорожные пути недалеко от Шемин-де-ла-Ривьер-Делиль в Кото-дю-Лак, штат Квебек, примерно в 60 километрах к западу от Монреаля.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили женщину, которая была единственной пассажиркой автомобиля, с серьезными травмами. Она была отправлена в больницу в опасном для жизни состоянии.

По словам Луи-Филиппа Рюэля, представителя полиции Квебека, никто из пассажиров поезда не пострадал. Поезд № 61 следовал из Монреаля в Торонто.

По словам Руэла, по состоянию на 10 часов утра поезд все еще был остановлен на месте столкновения, поскольку полиция продолжает расследование.

“Мы связались со службами экстренной помощи и местными властями, и на время расследования пути были перекрыты, что привело к задержке примерно на 3 часа движения поезда VIA Rail 61 и примерно на 1 час и 30 минут движения поездов 63 и 333”, – сообщил представитель Via Rail.

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