Присяжные признали Андрея Донета виновным в убийстве подростка из Монреаля

Присяжные признали 21-летнего парня виновным в убийстве второй степени, повлекшем смерть подростка из Монреаля Джаннаи Допвелл-Бейли от ножевого ранения возле школы в 2021 году.

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу Андрея, состоявшемуся в воскресенье в здании суда Монреаля, подтвердил телеканал CTV News.

Ему было предъявлено обвинение чуть более чем через месяц после убийства 16-летнего Допвелла-Бейли 18 октября 2021 года. Полиция сообщила, что около 15:00 он получил ножевое ранение возле школы Programme Mile End в районе Кот-де-Неж, а затем побежал обратно в школу за помощью.

Позже он скончался от полученных травм. Донет вернется в суд 30 и 31 мая для вынесения приговора, который определит его право на условно-досрочное освобождение. Минимальный срок за убийство второй степени тяжести составляет 10 лет. Присяжные уже рекомендовали преступнику отсидеть 12 лет, прежде чем он получит право на условно-досрочное освобождение.

Мать жертвы, Карла Допвелл, сказала, что верит, что суд установил “твердый и жесткий” срок для убийцы ее сына. Выступая на пресс-конференции в понедельник, она сказала журналистам, что ее “немного успокоил вчерашний вердикт” после того, как она увидела, как второй человек был признан виновным в убийстве ее сына. Подросток, который был арестован после нанесения ножевого ранения, также был признан виновным в убийстве второй степени в декабре прошлого года.

“Никакие слова не могут описать невыносимую боль от того, что я услышал подробности о его убийстве, о том, как его друзья и учителя отчаянно пытались защитить его, а затем пытались спасти его, когда он лежал на полу”, – сказала она после вынесения приговора в воскресенье.

“Я впервые посмотрела видеозапись последних минут его прекрасной жизни. Находясь в зале суда, я словно заново переживала трагедию его потери. Когда он умер, часть меня умерла вместе с ним”.

Скорбящая мать, возложившая цветы к месту, где он был ранен ножом, также хотела внести ясность после судебного заседания, в ходе которого стало известно, что обвиняемый допускал расистские высказывания в адрес ее сына и связывал его с уличными бандами.

“Он учился в школе, он не состоял в банде”, – сказала она. “Называть моего сына членом банды или гангстером — цитирую одно из сообщений обвиняемых — значит еще больше увековечивать расизм, навешивать ярлыки и криминализировать чернокожую молодежь. Нам нужно прекратить наклеивать ярлыки”.

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