Администрация Макгилл: пропалестинский протест у дома старшего администратора “переходит все границы”

Университет Макгилла осудил пропалестинскую акцию протеста, проведенную в воскресенье у дома одного из своих высокопоставленных администраторов.

В социальных сетях был опубликован плакат, рекламирующий акцию протеста. В описании мероприятия говорилось, что протестующие “хотели донести до администрации Макгилла сигнал о том, что отказываются спокойно наблюдать за тем, как администрация университета остается соучастником геноцида”.

Представитель McGill в понедельник написал в заявлении, что “Группа людей собралась у здания, скандируя громкие лозунги. На месте находилась полиция Монреаля (SPVM). McGill осуждает это абсолютно неприемлемое поведение. Нападения на людей и их семьи по месту жительства переходят грань от мирного протеста к запугиванию и травле”.

Полиция Монреаля заявила, что акция протеста была организована сторонниками пропалестинского лагеря, который был разбит на территории кампуса McGill с 27 апреля. SPVM отреагировала на воскресную демонстрацию у дома старшего администратора около 10:30 утра, чтобы проконтролировать ее. “Там присутствовала полиция, чтобы обеспечить мир, порядок и безопасность всех участников”, – сказала представитель SPVM Кэролайн Шеврефил.

Она сказала, что во время мероприятия, которое закончилось “мирно” около 13:00, не было произведено никаких арестов или выписаны штрафы, а также не было сообщений о материальном ущербе.

Члены лагеря призывали университет отказаться от компаний, связанных с Израилем, которые, по их утверждению, “финансируют израильский геноцид и апартеид” в Газе.

Акция протеста прошла через два дня после того, как университет объявил, что будет добиваться повторного судебного запрета на демонтаж палаточного городка в своем кампусе. В прошлую среду судья отклонил просьбу Макгилла о временном судебном запрете на удаление лагеря с нижнего поля.

Постановление от 15 мая стало вторым ходатайством о судебном запрете, которое было отклонено судами. Судья уже отклонял ходатайство 10 мая после того, как двое студентов McGill обратились в суд с иском о демонтаже палаточного городка.

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