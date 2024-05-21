SOPFEU призывает к соблюдению пожарной осторожности в связи с жаркой и сухой погодой

Жаркая и сухая погода, установившаяся в последние несколько дней, побудила Общество защиты лесов от пожаров (SOPFEU) обратиться с призывом к соблюдению пожарной безопасности.

В пресс-релизе SOPFEU отмечается, что летние условия повышают риск возникновения интенсивных пожаров в нескольких регионах.

По состоянию на утро вторника риск считался “очень высоким” во многих районах западной части провинции.

“В течение следующих нескольких дней над провинцией установится зона высокого давления, что принесет теплую и сухую погоду на большую часть территории Квебека”, – пояснили в организации. “Такие погодные условия могут привести к новым пожарам, которые могут распространиться дальше в течение следующих нескольких дней”.

SOPFEU напоминает людям, что после активного отдыха нельзя оставлять после себя ничего, что могло бы привести к пожару.

Организация просит людей тушить костры, быть особенно осторожными с легковоспламеняющимися материалами и убирать горячие точки на вездеходах.

С начала сезона в SOPFEU зарегистрировано 99 пожаров, затронувших 87,3 гектара леса, что несколько ниже среднего показателя для этого времени года.

По данным SOPFEU, 99% пожаров этой весной вызваны деятельностью человека.

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