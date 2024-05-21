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Новости Ребенок утонул в бассейне жилого дома

Ребенок утонул в бассейне жилого дома

Виктория Христова Май 21, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ребенок утонул в бассейне жилого дома отключены 7 Просмотров

Двухлетнего ребенка нашли без сознания в бассейне жилого дома в муниципалитете Сент-Аполлинер, в регионе Шодьер-Аппалачи провинции Квебек.

 

Полиция провинции Квебек подтвердила факт смерти, заявив, что расследование продолжается в сотрудничестве с офисом коронера.

В понедельник сотрудники полиции Квебека (SQ) были вызваны для оказания помощи парамедикам после того, как ребенок был обнаружен с остановкой сердечно-дыхательной системы.

По словам представителя SQ Элизабет Маркиз-Гай (Elizabeth Marquis-Guy), спасатели попытались реанимировать ребенка, который был доставлен в больницу. Однако, их попытки не увенчались успехом.

Полиция не смогла подтвердить, был ли бассейн окружен забором или воротами безопасности.

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