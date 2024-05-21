Ребенок утонул в бассейне жилого дома

Полиция провинции Квебек подтвердила факт смерти, заявив, что расследование продолжается в сотрудничестве с офисом коронера.
В понедельник сотрудники полиции Квебека (SQ) были вызваны для оказания помощи парамедикам после того, как ребенок был обнаружен с остановкой сердечно-дыхательной системы.
По словам представителя SQ Элизабет Маркиз-Гай (Elizabeth Marquis-Guy), спасатели попытались реанимировать ребенка, который был доставлен в больницу. Однако, их попытки не увенчались успехом.
Полиция не смогла подтвердить, был ли бассейн окружен забором или воротами безопасности.
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