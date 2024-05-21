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Фото: pro-dachnikov.com

Продажи жилья выросли на 10% в апреле

Olga Ouspenski Май 21, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Продажи жилья выросли на 10% в апреле отключены 0 Просмотров

По данным Канадской ассоциации недвижимости (ACI), количество продаж жилья в апреле выросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Средняя цена недвижимости, проданной в прошлом месяце, составила 703 446 долларов, что на 1,8% меньше, чем в апреле 2023 года, согласно данным, опубликованным ассоциацией в среду.

В этом году весна пережила условия, противоположные условиям весеннего сезона 2023 года : апрель 2023 года характеризовался значительным увеличением числа покупателей, возвращающихся на рынок, где количество новых листингов было самым низким за последние 20 лет, тогда как этой весной все было наоборот: было выставлено на продажу большее количество объектов недвижимости, но меньше энтузиазма со стороны спроса .
Несмотря на меньшее количество домов, выставленных на продажу, чем на национальном уровне, относительно сбалансированные условия дают покупателям больше возможностей для ведения переговоров

Мы считаем, что это немного более справедливый рынок, на котором ни покупатели, ни продавцы, скажем так, не имеют преимуществ.
Сейчас хорошее время для покупок, хотя некоторые по-прежнему ждут, когда Банк Канады начнет снижать свою ключевую ставку

Также в среду канадская ипотечная и жилищная компания (SCHL) опубликовала свои последние данные о вводе в эксплуатацию жилья за апрель, показав, что годовые темпы ввода в эксплуатацию жилья немного снизились на 1% по сравнению с мартом.

Общее снижение произошло на фоне того, что годовые темпы строительства в городских центрах в апреле практически не изменились. SCHL сослалась на то, что жесткие условия кредитов на строительство в прошлом году способствовали этой тенденции к снижению.

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