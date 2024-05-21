Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Монреале объявлен режим сильной грозы

В Монреале объявлен режим сильной грозы

Виктория Христова Май 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В Монреале объявлен режим сильной грозы отключены 6 Просмотров

В районах Монреаля и Лаваля введен режим сильной грозы, сообщает во вторник агентство по окружающей среде и изменению климата Канады.

 

“Условия благоприятствуют развитию опасных гроз, способных вызвать очень сильные порывы ветра, крупный град и проливной дождь”, – отмечает агентство. “Очень сильные порывы ветра могут повредить здания, повалить деревья и столкнуть с дороги крупногабаритные транспортные средства”.

Департамент добавляет, что людям следует избегать “занятий, связанных с водой”, поскольку они могут быть небезопасны из-за сильных и внезапных порывов ветра.

“Каждый год молния убивает и ранит канадцев. Помните, когда гремит гром, не выходите из дома”, – подчеркивают в Департаменте охраны окружающей среды и изменения климата Канады.

Предупреждения о грозах объявляются, когда атмосферные условия благоприятствуют развитию гроз, которые могут привести к крупному граду, разрушительным ветрам или проливным дождям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*