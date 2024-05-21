В Монреале объявлен режим сильной грозы

В районах Монреаля и Лаваля введен режим сильной грозы, сообщает во вторник агентство по окружающей среде и изменению климата Канады.

“Условия благоприятствуют развитию опасных гроз, способных вызвать очень сильные порывы ветра, крупный град и проливной дождь”, – отмечает агентство. “Очень сильные порывы ветра могут повредить здания, повалить деревья и столкнуть с дороги крупногабаритные транспортные средства”.

Департамент добавляет, что людям следует избегать “занятий, связанных с водой”, поскольку они могут быть небезопасны из-за сильных и внезапных порывов ветра.

“Каждый год молния убивает и ранит канадцев. Помните, когда гремит гром, не выходите из дома”, – подчеркивают в Департаменте охраны окружающей среды и изменения климата Канады.

Предупреждения о грозах объявляются, когда атмосферные условия благоприятствуют развитию гроз, которые могут привести к крупному граду, разрушительным ветрам или проливным дождям.

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