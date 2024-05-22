Урожай твердой пшеницы в мире будет большим, но страсти кипят вовсю

Канадские фермеры засеют 6,34 миллиона акров (2,57 миллиона гектаров) твердой пшеницы, с которой они получат урожай в 5,66 миллиона тонн. Прогноз Министерства сельского хозяйства Канады был опубликован западными производителями 17 сентября.

Нил Таунсенд, главный аналитик GrainFox, считает, что если средняя урожайность останется на уровне от 1 до 35,9 бушелей с акра (от 1 до 24,12 центнеров с гектара) в сезоне 2022-2023 годов, предложение может превысить 650 миллионов тонн. Экспорт твердых сортов пшеницы может увеличиться на один миллион тонн.

В Соединенных Штатах площадь твердых сортов пшеницы составила 2,03 миллиона акров (822 000 гектаров), что на 21% больше, чем ранее. На данный момент урожай находится в очень хорошем состоянии.

Эксперты гадают, чего ожидать от Турции в этом году. В сезоне 20223-2024 годов страна шокировала конкурентов, продав около 150 миллионов тонн, нарушив планы других экспортеров.

Международная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в сезоне 2024-2025 годов в Турции будет произведено 4,4 млн тонн твердых сортов пшеницы, что на 10% больше, чем в настоящее время. Некоторые эксперты оценивают это количество в 470 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США оценивает объем экспорта Турции в 200 миллионов тонн твердых сортов пшеницы. Многое зависит от экспортной политики Турции. “Если бы была причина, по которой Турция отказалась от экспорта, Канада была бы в выгодном положении”, – утверждает Таунсенд.

Урожай пшеницы в Северной Африке будет самым низким с сезона 2016-2017 годов. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует урожай в Марокко, Алжире и Тунисе на уровне 660 миллионов тонн.

Ситуация в Марокко особенно удручающая. Будущий урожай оценивается в 250 миллионов тонн. В хорошие годы страна производит от 700 до 800 миллионов тонн твердой пшеницы.

“После посева в центральных и южных районах СТРАНЫ резкое отсутствие осадков ухудшило перспективы урожая”, – говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США о мировом сельскохозяйственном производстве. Ожидается, что урожайность будет на 5% ниже среднего показателя за 39 лет.

По прогнозам, в Тунисе будет произведено 1,1 миллиона тонн твердых сортов пшеницы, что на 2,6% больше, чем в среднем за пять лет.

Канадская комиссия по зерну сообщила, что Алжир был крупнейшим покупателем дурума в Канаде в течение первого сезона 2023-2024 гг. 8, закупив 677 600 тонн. Марокко с 536 300 тоннами находится на 2-м месте. Италия замкнула тройку лидеров, закупив 315 300 тонн.

Италия получит 340 миллионов тонн твердых сортов винограда из-за сокращения посевных площадей и снижения урожайности на Сицилии, в Апулии и Базиликате. Это на 1% меньше, чем 10 лет назад, и на 5% ниже среднего показателя за 15 лет.

Франция страдает от обильных дождей. По состоянию на 6 марта, 65% посевов были в хорошем состоянии. Год назад этот показатель составлял 88%.

В Мексике урожай будет снижен из-за сокращения площадей под твердой пшеницей, засухи и небольшого количества запасов воды. Ожидается, что урожай в Мексике составит 150 миллионов тонн. 1 год назад Мексика получила 190 миллионов тонн твердых сортов винограда.

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