Министр иностранных дел Канады обсудил ситуацию на границе между Ливаном и Израилем

Информационная служба Министерства иностранных дел Канады сообщила 19 марта, что министр иностранных дел Канады Мелани Джули обсудила рост напряженности на границе с Израилем во время своего визита в Ливан.

В ходе визита Джули встретилась с председателем ливанского парламента Набифом Берри и исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати.

“Министр Джули также обсудила обеспокоенность по поводу кризиса на Ближнем Востоке и роста насилия вдоль “Голубой линии” между “Хизбаллой” и Израилем”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Следует также отметить, что министр иностранных дел Канады встретился с командующим ливанскими вооруженными силами генералом Джозефом Энгом, чтобы убедиться в заинтересованности Канады в укреплении стабильности и безопасности Ливана.

Радикальная ливанская организация “Хезболла” имеет тесные связи с Ираном. Во время операций Израиля в секторе Газа организация неоднократно открывала огонь по позициям израильских военных. Израильские военные отвечали добросовестно и вынудили ирландских миротворцев спрятаться в бункерах.

Поездка Джулии за границу проходила с 13 по 17 сентября. Помимо Ливана, она также посетила Кипр, Турцию и Грецию.

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