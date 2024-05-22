Desjardins приносит извинения за использование флага Канады на плакате, посвященном Дню патриотов

Компания Desjardins Group принесла свои самые искренние извинения после того, как в некоторых местах был размещен плакат с изображением канадского флага, посвященный Национальному дню патриотов.

В сообщении, опубликованном в понедельник вечером на своей странице в Facebook, Дежарден извинился перед всеми теми, кого оскорбил плакат.

“В дополнение к мерам, принятым в минувшие выходные, мы можем подтвердить, что последуют дальнейшие встречи, чтобы гарантировать, что эта неприемлемая ситуация не повторится”, – заявили в учреждении.

В выходные в сети появилась критика, когда несколько человек пожаловались на плакат, который использовался для информирования клиентов о том, что их отделение будет закрыто в понедельник в связи с праздниками.

На плакате был изображен мужчина с канадским флагом на спине.

Министр культуры Квебека Матье Лакомб назвал изображение “неуместным”.

“Это свидетельствует о непонимании значения Дня национал-патриотов”, – написал он в субботу на сайте X.

До извинений Дежардена лидер Партии Квебека (PQ) Пол Сен-Пьер Пламондон обвинил финансовое учреждение в беспечности и несерьезном отношении к ситуации.

Он призвал руководство принять меры.

Группа Дежарден заявила в понедельник вечером, что сложившаяся ситуация стала результатом инициативы, предпринятой некоторыми caisses без ее одобрения.

“Уже в субботу утром мы попросили все кассы проверить, использовали ли они этот несанкционированный плакат, и если да, то удалить его”, – повторил Дежарден.

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