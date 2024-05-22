В Канаде растет число людей, которые отказываются хоронить своих близких

Согласно отчету агентства Reuters от 18.05.2018, высокие цены на погребение привели к увеличению числа невостребованных тел умерших в моргах Канады.

Издание указало, что на протяжении многих лет в канадских провинциях Морган наблюдается резкое увеличение числа невостребованных трупов.

В связи с этой тенденцией местным властям срочно необходимо построить больше строительных лесов.

По словам автора материала, из-за высоких расходов на похороны родственники погибших были вынуждены отказаться хоронить своих близких и уничтожить их тела. Если родственники откажутся хоронить умершего, расходы на похороны возьмет на себя местное самоуправление.

Следует отметить, что согласно канадскому законодательству, если его родственники не обратятся к нему в течение суток, тело покойного будет считаться невостребованным.

Напомним, что с 1998 года по настоящее время общая стоимость похорон в Канаде увеличилась с 6000 канадских долларов до 8800 канадских долларов.

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