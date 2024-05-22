Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Канаде растет число людей, которые отказываются хоронить своих близких

В Канаде растет число людей, которые отказываются хоронить своих близких

Виктория Христова Май 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде растет число людей, которые отказываются хоронить своих близких отключены 6 Просмотров

Согласно отчету агентства Reuters от 18.05.2018, высокие цены на погребение привели к увеличению числа невостребованных тел умерших в моргах Канады.

 

Издание указало, что на протяжении многих лет в канадских провинциях Морган наблюдается резкое увеличение числа невостребованных трупов.

В связи с этой тенденцией местным властям срочно необходимо построить больше строительных лесов.

По словам автора материала, из-за высоких расходов на похороны родственники погибших были вынуждены отказаться хоронить своих близких и уничтожить их тела. Если родственники откажутся хоронить умершего, расходы на похороны возьмет на себя местное самоуправление.

Следует отметить, что согласно канадскому законодательству, если его родственники не обратятся к нему в течение суток, тело покойного будет считаться невостребованным.

Напомним, что с 1998 года по настоящее время общая стоимость похорон в Канаде увеличилась с 6000 канадских долларов до 8800 канадских долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*