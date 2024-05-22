В Квебеке на душу населения приходится больше медицинских работников, чем 30 лет назад: IRIS

Новое исследование, проведенное Институтом исследований и социально-экономической информации (IRIS), показывает, что нехватки персонала нет, если принимать во внимание всех работников здравоохранения, как частного, так и государственного.

Скорее всего, согласно данным о рынке труда, наблюдается отток работников из государственного сектора в частный.

Энн Плурд, исследователь из IRIS, специализирующаяся на политике в области здравоохранения, объясняет, что в исследовании, опубликованном во вторник, говорится, что общая численность работников здравоохранения и социальных служб на душу населения, как в государственном, так и в частном секторах, в 2022 году была на 35% выше, чем 30 лет назад.

Согласно анализу, в этом секторе работает на 132 000 человек больше, чем в 1991 году.

В исследовании IRIS отмечается, что люди в возрасте 65 лет и старше составляют 20% населения, но на их долю приходится 47% расходов на здравоохранение, что в 2,3 раза превышает их демографический вес.

Исследователь отмечает, что медсестер не хватает, но количество врачей на душу населения стабильно.

Плурд подчеркивает, что эти две профессии являются столпами системы здравоохранения Квебека, поскольку они сосредоточены на лечении, а не на профилактике.

“У нас есть публичный дискурс, который очень сосредоточен на том факте, что у нас нехватка рабочей силы в здравоохранении и социальных службах, и это часто преподносится как неоспоримый факт”, – сказал Плурд. “Но когда вы анализируете данные, это оказывается сложнее, чем вы думаете. Когда вы смотрите на трудовые ресурсы в целом, включая частный и государственный сектора, вы действительно видите, что сейчас их больше, чем за последние 30 лет”.

“В государственном секторе действительно уже много лет наблюдается хроническая нехватка рабочей силы”, – добавляет она.

Плурд говорит, что, по ее мнению, три последние реформы системы здравоохранения в Квебеке привели к ухудшению качества условий труда.

Одним из примеров, на который она указывает, является обязательная сверхурочная работа в государственной сети, которая с годами увеличилась.

Она утверждает, что доля общего вознаграждения, выплачиваемого за обычную сверхурочную работу – не следует путать с обязательной сверхурочностью – возросла с одного до шести процентов в период с 1991 по 2020 год.

Она говорит, что опасается, что с созданием Santé Québec продолжится перевод персонала из государственного сектора в частный.

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