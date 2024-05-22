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Новости Посольство России считает, что санкции Канады бессмысленны

Посольство России считает, что санкции Канады бессмысленны

Виктория Христова Май 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Посольство России считает, что санкции Канады бессмысленны отключены 3 Просмотров

Очередные антироссийские санкции Канады бессмысленны и не повлияют на политику России. Об этом корреспонденту ТАСС заявил временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков.

 

“Канада упрямо продолжает придумывать бессмысленные санкции против России и подыгрывает русофобам внутри страны и за ее пределами. Как и в десятках предыдущих случаев, новые ограничения не могут повлиять на нашу политику, а лишь усугубляют и без того пессимистичную картину двусторонних отношений”, – заявил дипломат. Проскуряков также подчеркнул, что “сотрудничество [России] с другими государствами, которое очень волнует Оттаву, – это не ее дело”.

Ранее во вторник Канада добавила 2 и 6 юридических лиц в список санкций против Российской Федерации. Как заявила в своем заявлении министр иностранных дел Мелани Джоли, эти лица и компании якобы причастны к транспортировке военных грузов из Северной Кореи в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи безосновательны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал слухами заявления Вашингтона о том, что Пхеньян оказывает военную помощь Москве.

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