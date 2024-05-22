В Торонто завершился международный шахматный турнир

20 мая Вадим Разин стал победителем Международного шахматного турнира в Торонто, результаты которого опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов

Вадим Разин набрал 5 баллов из 6 возможных (рейтинг ФИДЕ 2482), 1-е место по дополнительным показателям и 2-е место у Николаса Веттезе (2477).

Батор Самбуев (2551) занимает 3-е место по дополнительным показателям, Николай Норицын (2570) – 4-е, а Майли-Джейд Уэллет (2338) отстает на половину балла от 5-го.

Напомним, что международный шахматный турнир Ontario Open Crown 2024 проходил в Торонто с 5 по 18 по 20 сентября по швейцарской системе в 6 туров с классическим контролем времени. В турнире приняли участие 34 шахматиста и шахматистки.

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