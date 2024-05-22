В Оттаве расследуются исламофобские нападения на мусульманок

Полиция канадской столицы расследует появление видеозаписи, на которой видно, как мусульманку лишают головного платка на пропалестинском митинге.

Это видео было снято, когда оппозиционные группы израильских и палестинских сторонников собрались у здания мэрии Оттавы на прошлой неделе.

Поводом для сбора протестующих стало поднятие израильского флага по случаю 76-й годовщины основания Израиля.

На кадрах из короткого видеоролика, размещенного в социальных сетях, видно, как женщина в платке и с палестинским флагом в руках внезапно подходит к ней сзади, делает непристойные жесты в камеру и срывает платок с головы мусульманки.

IslamNews ссылается на Ottawa Citizen report. Мусульманский консультативный совет Канады заявил, что приветствует полицейское расследование этого факта, которое проводится на фоне общего роста преступлений на почве исламофобии в стране.

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