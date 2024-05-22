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Новости В Оттаве расследуются исламофобские нападения на мусульманок
фото: https://rossaprimavera.ru/

В Оттаве расследуются исламофобские нападения на мусульманок

Степан Артемьевский Май 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Оттаве расследуются исламофобские нападения на мусульманок отключены 6 Просмотров

Полиция канадской столицы расследует появление видеозаписи, на которой видно, как мусульманку лишают головного платка на пропалестинском митинге.

 

Это видео было снято, когда оппозиционные группы израильских и палестинских сторонников собрались у здания мэрии Оттавы на прошлой неделе.

Поводом для сбора протестующих стало поднятие израильского флага по случаю 76-й годовщины основания Израиля.

На кадрах из короткого видеоролика, размещенного в социальных сетях, видно, как женщина в платке и с палестинским флагом в руках внезапно подходит к ней сзади, делает непристойные жесты в камеру и срывает платок с головы мусульманки.

IslamNews ссылается на Ottawa Citizen report. Мусульманский консультативный совет Канады заявил, что приветствует полицейское расследование этого факта, которое проводится на фоне общего роста преступлений на почве исламофобии в стране.

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