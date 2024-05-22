Сегодня – День Николая Чудотворца

22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари

Николай Угодник — самый почитаемый Святой на Руси. В православных храмах у его икон всегда много зажженных свечей. Существуют особые дни памяти святого. В народе наиболее известны Никола зимний — 19 декабря, и Никола весенний (вешний, летний) — 22 мая.

Святитель Николай был епископом города Миры в греческой колонии Ликия. Он известен как защитник оклеветанных, избавляющий невинно осуждённых, молитвенник за путешественников. После смерти мощи святого хранились нетленными в местной кафедральной церкви.

В XI веке начались турецкие набеги на греческую империю. Чтобы защитить святыню от мусульман, жители итальянского города Бари решили похитить и перевезти мощи в безопасное место. В 1087 году барийские купцы прибыли в Миры. Похитители разбили гробницу, завернули мощи в верхнюю одежду и бежали на корабль. Так святыня оказалась в городе Бари, где находится и ныне в Базилике Святого Николая.

Приспе день светлаго торжества,/ град Барский радуется,/ и с ним вселенная вся ликовствует/ песньми и пеньми духовными:/ днесь бо священное торжество/ в пренесение честных и многоцелебных мощей/ святителя и чудотворца Николая,/ якоже солнце незаходимое, возсия светозарными лучами,/ разгоняя тьму искушений же и бед/ от вопиющих верно:// спасай нас, яко предстатель наш, великий Николае.

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