На прошлой неделе в Монреальском университете состоялся симпозиум на тему жилья и социальной справедливости. В течение двух дней академические исследователи встречались с представителями общественных групп , хорошо осведомленных о проблемах.

Из их высказываний стало понятно что: строительства большего количества жилья недостаточно, необходимо полностью пересмотреть концепцию собственности.

Первый семинар симпозиума задал тон. Исследователи из Национального института научных исследований заинтересовались тем, как молодые монреальцы рассматривают доступ к собственности. Ответ был таков : как давление, которое исходит как из семьи, так и из общества.

Покупка недвижимости на самом деле является синонимом зрелости : человек становится взрослым, когда, наконец, выходит из статуса арендатора. Не говоря уже о том, что покупка собственного жилья-это инвестиция как на завтра, так и на пенсию.

Это правда, что мы одержимы идеей приобретения своей недвижимости до такой степени, что оно стало синонимом ответственности и респектабельности.

Однако это не из-за отсутствия зрелости молодые люди не могут приобрести дом ; а из-за нехватки денег ! Невозможно вписаться в рынок, если только вы не уедете подальше от крупных городов.

Но кто же тогда будет иметь « право на город”? Только самые богатые или привилегированные, которые унаследуют от своих родителей ? Это хороший вопрос, который является частью коллективной задачи. Однако молодые люди сталкиваются с этим индивидуально, и это происходит, как только они становятся арендаторами, поскольку стоимость аренды резко возросла.

Что они должны делать ? Отказаться от учебы в городах Квебека, в которых есть cegep, потому что они не могут найти жилье ? Покинуть Монреаль ? Отказаться от всего, чтобы осуществить покупку собственного жилья в один прекрасный день ?

Теперь, когда затронут средний класс, наконец-то мы прислушиваемся к тому, что они говорили в течение многих лет : доступная арендная плата находится на грани исчезновения, а арендаторы практически не защищены.

На самом деле, даже имея дело с самыми добрыми владельцами, арендаторы уязвимы, потому что вся система собственности основывается на праве распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. Осталось много владельцев, которые не злоупотребляют этим, но возможность оказаться завтра на улице все еще существует.

Арендаторы должны « продать » себя, чтобы получить жилье, предоставив гарантии или сопроводительные письма. Они должны соглашаться с иногда неприемлемыми условиями ценообразования или антисанитарии.

По сути, жить в своем доме означает чувствовать себя в безопасности как с финансовой, так и с санитарной точки зрения, где также можно уединиться, не подвергаясь надзору (что часто является уделом малоимущих).

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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