100 лет назад родился Шарль Азнавур — легенда французского шансона, киноактёр и композитор

Он снялся более, чем в 60 фильмах, написал 1300 песен. Его песни исполняли Эдит Пиаф, Боб Дилан, Лайза Миннелли.

Он снялся более, чем в 60 фильмах, написал 1300 песен. Его песни исполняли Эдит Пиаф, Боб Дилан, Лайза Миннелли.

Он пел с Фрэнком Синатрой, Патрисией Каас, Селин Дион.

Шарля Азнавура знал весь Советский Союз. Его проникновенная «Вечная любовь» прозвучала в фильме «Тегеран-43» и мгновенно нашла отклик в сердцах огромной публики.

По происхождению армянин, он никогда не забывал о своей исторической Родине.

Он написал ряд песен, посвящённых Армении.

После землетрясения в Спитаке, по его инициативе был создал фонд «Азнавур для Армении», который собирал материальную помощь для пострадавших.

Шарль Азнавур — национальный герой Армении. Имеет награды других стран: Франции, Бельгии, Грузии, Канады, России, Израиля, Японии.

Диски с его песнями разошлись тиражом в 200 млн экземпляров. В 1998 году Азнавур занял первую строку в рейтинге лучших артистов эстрады XX столетия.

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