После забастовки на кладбище, скорбящие монреальские семьи все еще ждут похорон своих близких

Более года урна с прахом брата Бриджит Хеффернан оставалась в ее доме в Монреале, вместо того чтобы быть захороненной на участке кладбища Нотр-Дам-де-Неж, где почти столетие покоились члены ее семьи.

Но спустя несколько месяцев после окончания длительной забастовки, из-за которой были приостановлены работы на одном из крупнейших кладбищ Канады, Хеффернан говорит, что она все еще не может получить ответа о том, когда могут состояться похороны, несмотря на неоднократные попытки связаться с руководством.

Хотя она не возражает против того, чтобы урна была у нее дома, она с нетерпением ждет момента, когда ее мать, а теперь еще и брата можно будет похоронить на семейном участке в присутствии нескольких членов семьи и священника, который прочтет молитву. “Технически, они должны быть в земле”, – сказала она.

Кладбище было практически закрыто для посещения с середины января до середины сентября прошлого года из-за забастовки некоторых его работников, в результате которой в какой-то момент более 300 урн оказались в ожидании погребения.

В июле администрация кладбища заключила соглашение с обслуживающим персоналом, а в декабре – с офисными работниками. Руководство кладбища не ответило на запросы о комментариях, но в пресс-релизе, опубликованном во время открытия в сентябре, говорилось, что оно надеется решить проблему с отложенными похоронами к концу 2023 года.

Денис Мартин, житель Оки, к западу от Монреаля, рассказал, что его мать, Эйлин Эшфорд, умерла в апреле прошлого года в Ванкувере. В течение нескольких месяцев он пытался добиться того, чтобы ее прах был похоронен на семейном кладбище Нотр-Дам-де-Неж в присутствии ее большой семьи, включающей семерых детей и их семьи.

Первоначально они надеялись провести церемонию в апреле, в годовщину ее смерти, но Мартину сказали, что работы на кладбище слишком сложные, чтобы назначить дату. “Моя мама была рядом очень, очень долго”, – сказал Мартин, который теперь надеется решить вопрос с погребением в сентябре. “Мне уже за 70, так что очень редко кто-то теряет свою мать в возрасте 70 лет, так что она была важной частью нашей жизни, и было очень трудно разобраться в этом”.

Хеффернан, которая обратилась на кладбище вскоре после смерти своего брата в марте 2023 года, сказала, что больше всего ее расстраивает отсутствие ответов и указаний. Хотя она получила ответы на некоторые из своих электронных писем, она сказала, что неясно, что ей нужно сделать, чтобы узнать дату похорон, или где она находится в списке ожидания.

В отчаянии она разместила сообщение на местной странице в Facebook, спрашивая, сталкивались ли другие люди с подобным опытом. Несколько человек поделились своими историями о том, как они пытались назначить дату похорон, в том числе те, кто ждал столько же или даже дольше, чем она.

Энди Мастерсон, чья мать умерла в августе, был среди тех, кто поделился своим разочарованием. Он сказал, что они с сестрой пытались связаться с кладбищем около 10 раз, часто ожидая ответа более часа. Хотя люди, с которыми ему удалось поговорить, были добрыми, он сказал, что весь этот процесс его расстраивает.

Мастерсон понимает, что была забастовка и что похороны не могут проводиться зимой, но он считает, что то, как обращаются с семьями, неприемлемо.

“Мне просто кажется, что кто-то мог бы проявить какую-то инициативу, привлечь дополнительный персонал, утвердить сверхурочную работу, попытаться найти какой-то способ наверстать упущенное, учитывая очень, очень деликатный характер того, что они делают”, – сказал он.

Он сказал, что останки его матери хранятся в похоронном бюро до тех пор, пока их не похоронят на участке, которым его семья владеет с 1930-х годов. Он сказал, что хочет назначить дату похорон — даже если это произойдет не раньше следующего года — и чтобы кто-то взял на себя ответственность за надлежащее общение с семьями.

У Мартина, с другой стороны, есть хорошие новости. Менее чем через час после общения с канадской прессой в среду он получил уведомление с кладбища о том, что похороны его матери могут состояться 6 сентября — в одну из дат, которые он запрашивал.

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