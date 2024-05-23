Арендаторы задыхаются: муниципалитет NDG запретил в зданиях кондиционеры и заблокировал балконы

Некоторые арендаторы в монреальском районе Нотр-Дам-де-Грас готовятся к жаркому лету. В их здании на Монкленд-авеню не позволяют включать кондиционеры из-за ремонта балконов. Ожидается, что ремонтные работы продлятся все лето.

Владельцы, GWL Realty, в мае разослали письмо, в котором сообщили жителям: “Важно, чтобы кондиционеры не работали, возможно, на время реализации проекта, чтобы обеспечить безопасность работников”. В письме также говорилось, что в случае их использования с жильцов может быть взыскана плата за любой возможный ущерб.

“Честно говоря, это бесчеловечно, потому что они отключают систему кондиционирования воздуха и ограничивают возможность открывать окна”, – сказала арендатор Лиза Кретьен. В понедельник Кретьен удалось раздобыть переносной кондиционер, что, возможно, и противоречит правилам здания, но она сказала, что это для того, чтобы ей и ее собакам было прохладно.

В здании на восьмом этаже, где не было системы охлаждения, температура днем в среду достигла 27 градусов по Цельсию. Владельцы здания сообщили: “Мы понимаем, что эти ограничения могут вызвать некоторые неудобства, особенно в летний сезон. Чтобы смягчить последствия, мы выделили в здании помещение с кондиционером, доступное круглосуточно, 7 дней в неделю, и бесплатным доступом в Интернет”.

По словам защитника прав арендаторов Арнольда Беннета, арендаторы могут бороться за снижение арендной платы, но правила использования кондиционеров по-прежнему остаются “серой зоной”. “Правила, касающиеся кондиционирования воздуха, не столь ясны. В этом климате существовала тенденция рассматривать кондиционирование воздуха скорее как роскошь. Это уже не роскошь, а проблема здравоохранения”, – сказал Беннетт.

Арендатор Рауль Родригес сказал, что без кондиционера его квартира похожа на духовку. “Ну, вы чувствуете себя так, словно находитесь в кипящей воде, что-то в этом роде. Вы чувствуете себя как яйцо-пашот”, – сказал он.

Он и его жена Дженни Дуно Родригес все равно решили включить аппарат, поскольку в настоящее время она проходит курс лечения от рака мозга. Она сказала, что не может жить в условиях жары и борется со стрессом. “Теперь я собираюсь пройти еще один курс химиотерапии. И, честно говоря, я чувствую себя подавленной этой ситуацией”, – сказала она.

Она сказала, что из-за жилищного кризиса у нее нет ни сил, ни желания переезжать. Ожидается, что работы на балконах будут завершены только в сентябре. В настоящее время жильцы рассматривают возможность подачи коллективного иска.

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