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Новости Грозы привели к перебоям в подаче электроэнергии по всему Квебеку
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Гроза, никто не торжествует. Фото из Интернета.

Грозы привели к перебоям в подаче электроэнергии по всему Квебеку

Степан Артемьевский Май 23, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Грозы привели к перебоям в подаче электроэнергии по всему Квебеку отключены 3 Просмотров

Грозы, которые прошли по Квебеку в среду вечером, вызвали многочисленные перебои в подаче электроэнергии в провинции.

 

В 6 часов утра в четверг компания Hydro-Quebec сообщила, что более 19 000 ее клиентов остались без электричества.

Больше всего пострадал Монреаль, где пострадало 4463 домохозяйства.

Компания Hydro-Quebec подтвердила в социальных сетях, что причиной перебоев в подаче электроэнергии стали сильные грозы.

“Мы мобилизуемся, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее. Мы благодарим вас за ваше терпение и понимание”, – написала корпорация Crown.

Погодные условия за последние несколько дней способствовали образованию гроз, температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию в дополнение к высокой влажности.

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