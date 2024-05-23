Грозы привели к перебоям в подаче электроэнергии по всему Квебеку

Грозы, которые прошли по Квебеку в среду вечером, вызвали многочисленные перебои в подаче электроэнергии в провинции.

В 6 часов утра в четверг компания Hydro-Quebec сообщила, что более 19 000 ее клиентов остались без электричества.

Больше всего пострадал Монреаль, где пострадало 4463 домохозяйства.

Компания Hydro-Quebec подтвердила в социальных сетях, что причиной перебоев в подаче электроэнергии стали сильные грозы.

“Мы мобилизуемся, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее. Мы благодарим вас за ваше терпение и понимание”, – написала корпорация Crown.

Погодные условия за последние несколько дней способствовали образованию гроз, температура воздуха превышала 30 градусов по Цельсию в дополнение к высокой влажности.

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