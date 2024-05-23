Мужчина находится в критическом состоянии после спасения из реки Шодьер

По данным Службы безопасности Квебека (SQ), мужчина находится в критическом состоянии после того, как его спасли из реки Шодьер близ Сен-Жоржа, в регионе Шодьер-Аппалачи.

Мужчина, который “рыбачил возле плотины Сартиган, потерял равновесие и упал в реку”, – сообщил представитель SQ Николас Шолтус.

В 19:45 были вызваны экстренные службы, а пожарные провели спасательную операцию.

Мужчина был доставлен в больницу, где находится в критическом состоянии.

Расследование продолжается, говорит Шолтус.

“На место происшествия будут направлены следователь и криминалисты”, – сказал он.

Никакой информации о том, что инцидент был неслучаен, пока не поступало. Группа следователей, однако, проверит и эту одну из возможных версий случившегося.

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