Мужчина находится в критическом состоянии после спасения из реки Шодьер

Мужчина, который “рыбачил возле плотины Сартиган, потерял равновесие и упал в реку”, – сообщил представитель SQ Николас Шолтус.
В 19:45 были вызваны экстренные службы, а пожарные провели спасательную операцию.
Мужчина был доставлен в больницу, где находится в критическом состоянии.
Расследование продолжается, говорит Шолтус.
“На место происшествия будут направлены следователь и криминалисты”, – сказал он.
Никакой информации о том, что инцидент был неслучаен, пока не поступало. Группа следователей, однако, проверит и эту одну из возможных версий случившегося.
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