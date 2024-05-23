23 мая — Всемирный день черепахи

Черепахи — одни из самых древних животных. Они существуют на Земле более 200 миллионов лет.

Самая крупная из всех видов черепах — кожистая. Вес взрослой особи может достигать 700-900 кг.

Черепахи— долгожители. Некоторые виды могут прожить более 150 лет.

У многих видов черепах пол детенышей определяется температурой местонахождения яиц. При более высокой температуре обычно вылупляются самки, а при более низкой — самцы.

Независимо от вида, черепахи всегда откладывают яйца на суше. Причем они могут преодолеть путь в тысячи километров, чтобы отложить яйца в том месте, где сами родились.

Морские черепахи могут находиться под водой несколько часов, но время от времени им приходится подниматься на поверхность, чтобы “глотнуть” воздуха. Во время стресса, когда на них охотятся например, они быстрее расходуют воздух и могут даже утонуть.

В воде черепахи вовсе не медлительны, они способны развивать скорость до 30-35 км в час!

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