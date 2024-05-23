20-летнему мужчине предъявлены обвинения после стрельбы в еврейской школе в Монреале

20-летний мужчина был арестован в связи со стрельбой в еврейской школе в Монреале прошлой осенью.

Обвиняемый был задержан в районе Ласалль и предстал перед судом по обвинению в использовании огнестрельного оружия, краже и перепродаже краденых транспортных средств. Полиция не разглашает имя обвиняемого.

12 ноября полиция Монреаля была вызвана в еврейскую школу Иешива Гедола на Дикон-роуд в районе Кот-де-Неж и обнаружила пулевые отверстия в фасаде здания. В момент стрельбы в здании никого не было, и сообщений о пострадавших не поступало.

Свидетели сообщили полиции, что видели, как после выстрелов от здания школы на большой скорости отъехал автомобиль.

Это был второй случай, когда еврейская школа подверглась обстрелу. В ночные часы 9 ноября кто–то произвел выстрелы в здании и в другой еврейской школе – United Talmud Torahs в Монреале, что побудило полицию начать расследование преступлений на почве ненависти.

Стрельба потрясла еврейскую общину города и была публично осуждена полицией, мэром и другими политическими лидерами. В среду полиция заявила, что все еще расследует, были ли другие подозреваемые причастны к стрельбе 12 ноября.

Всех, у кого есть информация о стрельбе, просят сообщить в службу 911 или в местный полицейский участок. Анонимные сообщения также можно отправить, позвонив в Отдел по борьбе с преступностью в Монреале по телефону 514-393-1133.

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