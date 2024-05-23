Несчастный случай произошел в порту Монреаля

Несчастный случай на производстве, произошедший в среду, вынудил к проведению расследования в порту Монреаля.

Официальные лица не подтвердили серьезность инцидента.

“Я могу подтвердить, что на одном из терминалов произошла авария”, – заявила директор по коммуникациям администрации порта Монреаля Рене Ларуш.

“На данный момент я не могу подтвердить, есть ли какие-либо жертвы или пострадавшие, поскольку это вопрос соответствующих властей”.

Она добавила, что в настоящее время “на месте работают бригады”, и планируется расследование, которое прольет свет на события, приведшие к инциденту.

Это произошло почти через месяц после того, как на терминале порта Виау был убит водитель грузовика.

Сейчас на месте работает полиция.

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