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Новости Несчастный случай произошел в порту Монреаля
Port de Montréal
Монреальский порт. Фото с сайта Торгово-промышленной палаты Монреаля.

Несчастный случай произошел в порту Монреаля

Степан Артемьевский Май 23, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Несчастный случай произошел в порту Монреаля отключены 14 Просмотров

Несчастный случай на производстве, произошедший в среду, вынудил к проведению расследования в порту Монреаля.

 

Официальные лица не подтвердили серьезность инцидента.

“Я могу подтвердить, что на одном из терминалов произошла авария”, – заявила директор по коммуникациям администрации порта Монреаля Рене Ларуш.

“На данный момент я не могу подтвердить, есть ли какие-либо жертвы или пострадавшие, поскольку это вопрос соответствующих властей”.

Она добавила, что в настоящее время “на месте работают бригады”, и планируется расследование, которое прольет свет на события, приведшие к инциденту.

Это произошло почти через месяц после того, как на терминале порта Виау был убит водитель грузовика.

Сейчас на месте работает полиция.

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