Несчастный случай произошел в порту Монреаля

Официальные лица не подтвердили серьезность инцидента.
“Я могу подтвердить, что на одном из терминалов произошла авария”, – заявила директор по коммуникациям администрации порта Монреаля Рене Ларуш.
“На данный момент я не могу подтвердить, есть ли какие-либо жертвы или пострадавшие, поскольку это вопрос соответствующих властей”.
Она добавила, что в настоящее время “на месте работают бригады”, и планируется расследование, которое прольет свет на события, приведшие к инциденту.
Это произошло почти через месяц после того, как на терминале порта Виау был убит водитель грузовика.
Сейчас на месте работает полиция.
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