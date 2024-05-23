165 лет назад родился сэр Артур Конан Дойл

Его знают абсолютно все – английский писатель, знаменитый автор рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.

Сам автор, написав «Этюд в багровых тонах», первую повесть из знаменитой серии, относился к своему герою скептически. Но книга имела неожиданный успех. К 1900 году Артур Конан Дойл был самым высокооплачиваемым автором в мире.

Поскольку Конан Дойл имел медицинское образование и совершил два плавания в качестве корабельного врача, многие считают его прототипом доктора Ватсона. Однако писатель называл своего секретаря, с которым проработал почти 40 лет.

Прежде чем стать писателем и создать одного из самых знаменитых детективов в истории литературы, Артур Конан Дойл изучал медицину в Университете Эдинбурга. Он получил степень доктора медицины в 1885 году и стал практикующим врачом.

Его медицинские публикации, созданные в студенческие годы и позднее, отличались актуальностью и несомненной новизной. Так же он внес вклад в науку, большой интерес по сей день вызывают его работы по вакцинации.

Многие известные люди, вдохновленные детективными расследованиями Шерлока Холмса, не удовлетворялись существующими историями о нём, а писали свои продолжения. Среди них Марк Твен, Стивен Кинг и многие другие.

Между тем Конан Дойл, кроме приключений Шерлока Холмса, писал исторические, научно-фантастические романы, мистические новеллы. Также плодом его увлечения спиритизмом стал труд «История спиритуализма».

Что касается собаки Баскервилей, то в своей книге Конан Дойль взял за основу две мистические легенды, которые ему поведал друг Ф. Робинсон. Он даже собирался писать эту книгу совместно с ним, но не сложилось.

Легенда о Чёрном Шаке является частью фольклора Норфолка. Это огромная собака-призрак с красными глазами и острыми клыками. Иногда его считают предвестником смерти.

Вторая легенда рассказывает о прототипе Х. Баскервиля. Его имя – Р. Кейбл. Его звали «грязным Диком» и считали очень злым человеком. Говорили, что он убил жену и продал душу дьяволу. Когда Кейбл умер, на его могиле видели стаю призрачных собак, которые жутко выли.

Однажды Дойл решил убить Холмса, чтобы освободиться от его тени и заняться другими проектами.

Однако, публика встретила эту новость с бурной реакцией. Фанаты Шерлока Холмса восстали против решения автора, выражая свою негодование и требуя сохранить любимого детектива в живых. Даже собственная мать Артура Конана Дойла заявила ему, что он не имеет права убивать Холмса.

Таким образом, Шерлок Холмс остался живым, продолжая свои приключения и оставаясь одним из самых популярных литературных персонажей всех времен. Артур Конан Дойл, несмотря на свою усталость, был вынужден принять волю публики и продолжить творчество в мире Холмса.

Даже самые преданные поклонники вряд ли знают, что их любимого героя сэр Артур Конан Дойл хотел назвать иначе. В черновиках детектива “Этюд в багровых тонах” его зовут Шеррингфордом Холмсом. Впрочем, позже писатель упростил имя и использовал привычным нам ирландский вариант – Шерлок.

Другой интересный факт рассказывает о том, кто же был прототипом сыщика. Как ни странно, но им оказался вовсе не следователь и не полицейский, а ученый. Доктор Джозеф Белл, профессор и преподаватель Эдинбургского университета, известный хирург и изобретатель знаменитого дедуктивного метода, которым так мастерски пользуется Шерлок Холмс, стал прообразом знаменитого сыщика.

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