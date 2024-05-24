Для институциональных инвесторов хранение цифровых активов является следующей целью криптокомпаний в Северной Америке, возникшей в результате слияния традиционных финансовых продуктов и криптовалют. Taurus и Fireblocks – 2 поставщика современной инфраструктуры, стремящиеся расширить складские операции в регионе.

Та же тенденция приводит в движение пожарные блоки для создания трастовых компаний ограниченного назначения, регулируемых Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

“Становится все более очевидным, что в США не хватает квалифицированных менеджеров по цифровым активам”, – сказал Адам Левин, старший вице-президент Fireblocks по корпоративному развитию.

После утверждения будущие пожарные блоки будут переданы зарегистрированным инвестиционным консультантам, управляющим активами, венчурным капиталистам и биржевому фонду providers.It Фонд дек-листинга биткойнов вырос среди держателей криптовалют в Соединенных Штатах с момента его утверждения 1 мая.

“Существующая нормативно-правовая база в Соединенных Штатах оказала значительное влияние на желание традиционных сторожевых псов выйти на этот воскресенье. В результате некоторые участники рынка имеют ограниченные возможности для хранения своих цифровых активов с помощью квалифицированных ответственных лиц “, – объясняет Левин.

Согласно предварительно утвержденному разрешению NYDFS или “Зеленому списку”, отдел хранения Fireblocks сначала будет хранить биткойны (BTC), эфир (ETH), 3 основных валюты, а затем продавать их по запросу регулирующего органа.

Воскресенье криптовалютных хранилищ переживает значительный рост и готово к дальнейшему расширению. В 2022 году рынок хранения цифровых активов достигнет 4 480 миллиардов евро.Это связано с необходимостью защиты инвестиций от инцидентов, связанных с безопасностью, и соблюдения нормативных требований.

В отрасли появились традиционные криптовалютные игроки, такие как Ripple, Kraken и Coinbase, которые предлагают услуги по хранению институциональным инвесторам, а также традиционные компании, стремящиеся получать часть своих доходов от криптовалюты.

Например, HSBC объявила о планах по запуску платформы хранения цифровых активов для институциональных инвесторов, ориентированной, в частности, на токенизированные ценные бумаги. В 2022 году BNY Mellon, считающийся старейшим банком Америки, запустил цифровую платформу хранения для защиты криптоактивных активов отдельных институциональных инвесторов.

Хранилище цифровых активов обычно сочетает в себе холодное (автономное) хранилище, горячее (онлайн) хранилище, кошельки с несколькими подписями и многопартийные вычисления для обеспечения безопасности активов. По оценкам Ripple, к 2030 году воскресенье корпоративных хранилищ криптовалют может достичь почти 110 триллионов.

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