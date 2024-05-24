Умная фруктовая ферма будет производить ягоды в Канаде круглый год

Канадские ученые разработали методику круглогодичного выращивания клубники в любом регионе. Умные фермы используют искусственный интеллект для создания оптимальных условий для растений и обеспечения электричеством с помощью солнечных батарей.

Согласно статье, опубликованной New Atlas, проект направлен на массовое производство продуктов питания. Растение растет рядами крупных растений, напоминающих вертикальные фермы в Дании, Дубае, Франции и других странах.

Клетка изготовлена из армированной полимерной оболочки, которая окружает полностью закрытую камеру. Сверху находится полупрозрачная солнечная панель. Вокруг полевой станции по периметру установлено больше панелей. Они также защищают растения от экстремальных погодных условий.

Энергии, вырабатываемой солнечными батареями, достаточно для питания растущих растений, воды, светодиодных ламп, оптимизированных для тепловых насосов, и устройств слежения на основе искусственного интеллекта.

Ранее специалисты разработали новый тип рыбоводного хозяйства. Ветроустойчивая конструкция предназначена для пребывания в глубокой холодной воде в открытом океане и должна оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале морских наук и инженерии, рыбоводное хозяйство имеет длину 120 м и содержит 6 кубических метров ручек из полиэфирной сетки, расположенных в 2 ряда по 12 рядов.

Каркас конструкции состоит из соединенных между собой труб из легкого плотного полиэтилена. Все это удерживается на месте с помощью присоски на морском дне.

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