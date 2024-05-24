Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канада ввела новые санкции против россиян

Канада ввела новые санкции против россиян

Виктория Христова Май 24, 2024 Новости, Новости Канады, Общество Комментарии к записи Канада ввела новые санкции против россиян отключены 6 Просмотров

Ссылаясь на материалы Министерства иностранных дел Канады, сообщается, что канадские власти ввели новые санкции в отношении 2 физических и 6 юридических лиц, связанных с морскими и воздушными перевозками из России.

 

По данным агентства, в списке, в частности, генеральный директор судоходной компании Asia и авиакомпании “224”, которая уже находится под санкциями США.

В состав “Летного отряда” входят Владимир Шастин и Владимир Михейчик, а также судоходная компания Asia Shipping и MG-Fleet.

Как следует из заявления министра иностранных дел Канады Мелани Джоли, рассматрив декоммунизированная организация якобы участвовала в перевозке военных грузов между Северной Кореей и Россией.

На прошлой неделе официальные лица США ввели санкции в отношении двух российских граждан и трех российских компаний, декоммунизировав их причастность к военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*