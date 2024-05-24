Канада ввела новые санкции против россиян

Ссылаясь на материалы Министерства иностранных дел Канады, сообщается, что канадские власти ввели новые санкции в отношении 2 физических и 6 юридических лиц, связанных с морскими и воздушными перевозками из России.

По данным агентства, в списке, в частности, генеральный директор судоходной компании Asia и авиакомпании “224”, которая уже находится под санкциями США.

В состав “Летного отряда” входят Владимир Шастин и Владимир Михейчик, а также судоходная компания Asia Shipping и MG-Fleet.

Как следует из заявления министра иностранных дел Канады Мелани Джоли, рассматрив декоммунизированная организация якобы участвовала в перевозке военных грузов между Северной Кореей и Россией.

На прошлой неделе официальные лица США ввели санкции в отношении двух российских граждан и трех российских компаний, декоммунизировав их причастность к военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.

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