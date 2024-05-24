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Новости В Мире Военный совет Израиля отдал распоряжение о начале переговорного процесса с ХАМАСОМ в Газе

Военный совет Израиля отдал распоряжение о начале переговорного процесса с ХАМАСОМ в Газе

Виктория Христова Май 24, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Военный совет Израиля отдал распоряжение о начале переговорного процесса с ХАМАСОМ в Газе отключены 3 Просмотров

По данным телеканала “Аль-Джазира”, Военный совет Израиля поручил переговорной группе начать переговоры с группировкой ХАМАС о возвращении пятерых заложников, похищенных из сектора Газа 23 мая.

 

“Военный совет поручил переговорной группе сформулировать предложение о заключении контракта на захват заложников”, – говорится в заявлении.”

Военный совет подчеркнул, что предложение будет передано посреднику для начала переговоров.

Согласно последним данным Армии обороны Израиля, боевики ХАМАС продолжают удерживать в заложниках 128 граждан Израиля. Катар и Египет выступили посредниками в переговорах между ХАМАСОМ и Тель-Авивом.

Последний раунд переговоров провалился из-за того, что израильская сторона отклонила предложение посредника.

 

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