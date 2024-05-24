Военный совет Израиля отдал распоряжение о начале переговорного процесса с ХАМАСОМ в Газе

“Военный совет поручил переговорной группе сформулировать предложение о заключении контракта на захват заложников”, – говорится в заявлении.”
Военный совет подчеркнул, что предложение будет передано посреднику для начала переговоров.
Согласно последним данным Армии обороны Израиля, боевики ХАМАС продолжают удерживать в заложниках 128 граждан Израиля. Катар и Египет выступили посредниками в переговорах между ХАМАСОМ и Тель-Авивом.
Последний раунд переговоров провалился из-за того, что израильская сторона отклонила предложение посредника.
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