Американскому авиастроительному производителю Boeing еще предстоит “пройти долгий путь” в решении вопросов безопасности полетов.

По словам Майка Уитакера, главы Федерального авиационного управления (Federal Aviation Administration), заявленному 23-го числа, Murray Mail сообщила, что американским авиастроителям предстоит “пройти долгий путь” в решении вопросов безопасности полетов.

Администратор FAA Майк Уитакер дал Boeing 90 дней на разработку комплексного плана по решению “проблемы системного контроля качества” и запрету расширения производства Boeing 737max.

Boeing сталкивается со все большим количеством проблем после того, как во время полета сломалась дверная панель его нового самолета Alaska Airlines 1.5m737 max9, что вынудило пилота совершить вынужденную посадку.

Проверка, проведенная Федеральным управлением гражданской авиации, также выявила серьезные проблемы.

Уитакер сказал ABC News, что 90-дневный план, который будет объявлен на следующей неделе, “не является концом этого процесса”.

“Это только начало, и нам предстоит еще долгий путь к тому, чтобы вернуться к тому, что необходимо Boeing для производства безопасных самолетов.”

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.