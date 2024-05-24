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Илон Маск

Маск сказал, когда людям не нужно будет работать

Виктория Христова Май 24, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Маск сказал, когда людям не нужно будет работать отключены 7 Просмотров

Когда искусственный интеллект и роботы будут предоставлять услуги, работа превратится в хобби “при благоприятных обстоятельствах”, считает бизнесмен.

 

В то же время он выступает против преподавания политкорректности в ИИ и сравнивает это с ложью.

В будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа станет для людей хобби.

Такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск.

“В долгосрочной перспективе, при хорошем раскладе, любая работа, выполняемая кем бы то ни было, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, вы можете работать. Но в остальном искусственный интеллект и роботы предоставят любые товары и услуги, которые вам понадобятся”, – сказал Маск в своем выступлении по видеосвязи на конференции VivaTech.

Бизнесмен также выступил против перехода технологии искусственного интеллекта на “политкорректность”.

Он думает, что это научит ИИ “лгать”.Это “очень опасно” и может привести к уничтожению человечества, считает Маск.

 

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