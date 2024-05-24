“Постучись в мою дверь в Москве” и включи новинки eTVnet

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Круглая отличница Саша Гордеева мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, – молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью – Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую…

Это сюжет адаптации турецкого сериала “Постучись в мою дверь”, посмотреть который можно прямо сейчас на eTVnet! Эту премьеру уже называют лучшей романтической новинкой месяца. Включайте прямо сейчас на интерактивном ТВ eTVnet! Все фильмы и передачи из архива демонстрируются БЕЗ РЕКЛАМЫ! Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте “Постучись в мою дверь в Москве” и вот эти новинки недели!

Свет в окне

На праздник съезжаются три поколения, включая родителей Александра, Нелли и Бориса, и мать Ольги, Веру. Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась. Трагедия стала причиной развода Ольги и Александра. Каждый переживает горе по-разному. Александр – с помощью нового брака, а Ольга решает уйти в монастырь. Но теперь она вынуждена отказаться от своих планов из-за суррогатного материнства Муси. Женщина, для которой Муся вынашивала ребенка, погибает в автокатастрофе, а ее муж разрывает контракт – без жены ребенок ему не нужен. Столкнувшись с непростым выбором – оставить ребенка или сделать аборт – Муся запускает цепь событий, которые заставят всех членов семьи Богдановых выйти из многолетней спячки и задуматься об истинных причинах своей несчастливой жизни в настоящем.

Купидоны

В старой квартире живут три поколения семьи Давыдовых: Анна Константиновна, ее дочь Мария и внучка Саша. Саша влюблена в звезду баскетбольной команды Гошу, но не находит сил познакомиться с ним. Поэтому Гоша даже не знает о ее существовании. Мама и бабушка решают вмешаться и разрабатывают специальный план, чтобы свести их. По их задумке, молодые люди должны успеть узнать друг друга, когда застрянут вместе в лифте. А вскоре Давыдовы решают создать фирму ООО “Купидоны”, которая будет организовывать “случайные” встречи и помогать таким же робким и несчастным людям, как Саша, обрести любовь.

Запасный выход

В судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара — бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров. Они совершенно разные, недолюбливают друг друга, а на людях общаются подчёркнуто официально. Их объединяет только работа. Однажды в морге появляется молодой следователь — старший лейтенант Дмитрий Сайкин. В управлении его считают неудачником и вешают на него самые безнадёжные дела. Но всё меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко несколькими фразами разбивают выводы эксперта и не только устанавливают точное место, время и способ убийства, но и детально описывают внешность убийцы, назвав в конце его имя. А лавры отдают Сайкину. Так начинается странное сотрудничество санитаров и следователя, раскрывающих одно убийство за другим.

Валюша

Валентина много лет работает няней и помощницей по дому в загородном доме Корецких. У Валюши есть непререкаемый авторитет среди прислуги, уважение хозяев Элеоноры и Льва Борисовича и их детей. А недавно за ней начал ухаживать новый знакомый Аркадий. Но внезапно в ее жизнь возвращается бывший муж Валерий. Он начинает шантажировать Валентину, угрожая раскрыть тайны ее прошлого.

Любовь преодолеет все

В жизнь матери-одиночки Татьяны Ковалевой приходит беда. Накануне школьного выпускного вечера ее единственный сын Саша попадает в аварию и чудом остается жив. Виновник ДТП – племянник прокурора области Сергея Леонова. Однако у семьи прокурора своя версия произошедшего, и они начинают угрожать Татьяне и Саше. Чтобы спрятаться от преследования Леоновых, Татьяна отправляет едва оправившегося после аварии Сашу в армию. А сама пытается доказать его невиновность. Добиться справедливости ей помогает новый сосед – участковый Иван Потапов. Однако все не так просто. Татьяна много лет хранит тайну, которая вот-вот выйдет наружу. Чтобы защитить себя и своих близких, Татьяне предстоит пройти немало испытаний и снова поверить в любовь, которая способна преодолеть все.

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