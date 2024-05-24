Канадец продал вазу, которую купил за восемь долларов, в 56 раз дороже

Мужчина из Оттавы, Канада, купил вазу на благотворительность за 88 долларов и продал ее за 4450 долларов.

Ваза похожа на работу итальянского стеклодува Анджело Баровье, и этот человек нашел ту же версию в Интернете и продал ее за 9921 доллар.

Энди, как его называют, часто посещает магазины по переработке вторсырья и благотворительные организации в поисках необычных открытий.

Кто-то предполагает, что ваза попала в магазин, когда он сортировал вещи своих бывших родственников, которые не знали о ее ценности.

После публикации своих результатов на форуме Reddit Энди получил предложение от продавца антиквариата, который купил вазу за 450 долларов.

Сначала мужчина подумал, что это шутка, но торговец связался с ним и сделал предложение.

Итальянский стеклодув Анджело Баровье, живший в Венеции в Xv веке, создал “венецианский кристалл”, отличающийся особым блеском и прозрачностью.

Стоимость оригинального дека мастера варьируется от 10 до 2 миллионов долларов.

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