Канадец продал вазу, которую купил за восемь долларов, в 56 раз дороже

Ваза похожа на работу итальянского стеклодува Анджело Баровье, и этот человек нашел ту же версию в Интернете и продал ее за 9921 доллар.
Энди, как его называют, часто посещает магазины по переработке вторсырья и благотворительные организации в поисках необычных открытий.
Кто-то предполагает, что ваза попала в магазин, когда он сортировал вещи своих бывших родственников, которые не знали о ее ценности.
После публикации своих результатов на форуме Reddit Энди получил предложение от продавца антиквариата, который купил вазу за 450 долларов.
Сначала мужчина подумал, что это шутка, но торговец связался с ним и сделал предложение.
Итальянский стеклодув Анджело Баровье, живший в Венеции в Xv веке, создал “венецианский кристалл”, отличающийся особым блеском и прозрачностью.
Стоимость оригинального дека мастера варьируется от 10 до 2 миллионов долларов.
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